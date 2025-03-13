QuotazioniSezioni
MNTK: Montauk Renewables Inc

2.09 USD 0.21 (9.13%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNTK ha avuto una variazione del -9.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.32.

Segui le dinamiche di Montauk Renewables Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
2.08 2.32
Intervallo Annuale
1.68 6.04
Chiusura Precedente
2.30
Apertura
2.32
Bid
2.09
Ask
2.39
Minimo
2.08
Massimo
2.32
Volume
403
Variazione giornaliera
-9.13%
Variazione Mensile
-0.95%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
-60.27%
21 settembre, domenica