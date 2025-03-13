Currencies / MNTK
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
MNTK: Montauk Renewables Inc
2.01 USD 0.03 (1.52%)
Sector: Utilities Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
MNTK exchange rate has changed by 1.52% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.96 and at a high of 2.04.
Follow Montauk Renewables Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNTK News
- Implied Volatility Surging for Montauk Renewables Stock Options
- Montauk Renewables stock price target lowered by Clear Street to $4.50
- Montauk Renewables, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MNTK)
- Montauk Renewables, Inc. (MNTK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Montauk Renewables Q2 2025 slides reveal deepening losses, stock plunges
- Montauk Renewables earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Emvolon and Montauk form joint venture to produce green methanol
- Ameresco (AMRC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Should Value Investors Buy Brookfield Renewable (BEPC) Stock?
- Hut 8, Greenbrier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Critical Metals (NASDAQ:CRML), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Montauk Renewables stock hits 52-week low at $1.74
- Intuitive Machines Posts Q4 Results, Joins Tesla, AnaptysBio, Coherent And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
- Montauk Renewables, Inc. (MNTK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Montauk Renewables, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MNTK)
Daily Range
1.96 2.04
Year Range
1.68 6.04
- Previous Close
- 1.98
- Open
- 1.98
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Low
- 1.96
- High
- 2.04
- Volume
- 400
- Daily Change
- 1.52%
- Month Change
- -4.74%
- 6 Months Change
- -3.83%
- Year Change
- -61.79%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%