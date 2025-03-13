货币 / MNTK
MNTK: Montauk Renewables Inc
2.07 USD 0.06 (2.99%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNTK汇率已更改2.99%。当日，交易品种以低点1.93和高点2.19进行交易。
关注Montauk Renewables Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MNTK新闻
日范围
1.93 2.19
年范围
1.68 6.04
- 前一天收盘价
- 2.01
- 开盘价
- 2.04
- 卖价
- 2.07
- 买价
- 2.37
- 最低价
- 1.93
- 最高价
- 2.19
- 交易量
- 448
- 日变化
- 2.99%
- 月变化
- -1.90%
- 6个月变化
- -0.96%
- 年变化
- -60.65%
