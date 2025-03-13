КотировкиРазделы
Валюты / MNTK
MNTK: Montauk Renewables Inc

2.01 USD 0.03 (1.52%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MNTK за сегодня изменился на 1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.96, а максимальная — 2.04.

Новости MNTK

Дневной диапазон
1.96 2.04
Годовой диапазон
1.68 6.04
Предыдущее закрытие
1.98
Open
1.98
Bid
2.01
Ask
2.31
Low
1.96
High
2.04
Объем
400
Дневное изменение
1.52%
Месячное изменение
-4.74%
6-месячное изменение
-3.83%
Годовое изменение
-61.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.