KurseKategorien
Währungen / MESO
Zurück zum Aktien

MESO: Mesoblast Limited - American Depositary Shares

15.75 USD 0.68 (4.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MESO hat sich für heute um 4.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.46 bis zu einem Hoch von 16.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mesoblast Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MESO News

Tagesspanne
15.46 16.00
Jahresspanne
7.93 22.00
Vorheriger Schlusskurs
15.07
Eröffnung
15.54
Bid
15.75
Ask
16.05
Tief
15.46
Hoch
16.00
Volumen
914
Tagesänderung
4.51%
Monatsänderung
20.69%
6-Monatsänderung
30.27%
Jahresänderung
92.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K