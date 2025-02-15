통화 / MESO
MESO: Mesoblast Limited - American Depositary Shares
17.01 USD 1.26 (8.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MESO 환율이 오늘 8.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.81이고 고가는 17.13이었습니다.
Mesoblast Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
15.81 17.13
년간 변동
7.93 22.00
- 이전 종가
- 15.75
- 시가
- 15.93
- Bid
- 17.01
- Ask
- 17.31
- 저가
- 15.81
- 고가
- 17.13
- 볼륨
- 1.850 K
- 일일 변동
- 8.00%
- 월 변동
- 30.34%
- 6개월 변동
- 40.69%
- 년간 변동율
- 107.69%
