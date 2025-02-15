FiyatlarBölümler
MESO: Mesoblast Limited - American Depositary Shares

17.01 USD 1.26 (8.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MESO fiyatı bugün 8.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.81 ve Yüksek fiyatı olarak 17.13 aralığında işlem gördü.

Mesoblast Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.81 17.13
Yıllık aralık
7.93 22.00
Önceki kapanış
15.75
Açılış
15.93
Satış
17.01
Alış
17.31
Düşük
15.81
Yüksek
17.13
Hacim
1.850 K
Günlük değişim
8.00%
Aylık değişim
30.34%
6 aylık değişim
40.69%
Yıllık değişim
107.69%
21 Eylül, Pazar