MESO: Mesoblast Limited - American Depositary Shares
15.07 USD 0.53 (3.40%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MESO de hoy ha cambiado un -3.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.97, mientras que el máximo ha alcanzado 15.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mesoblast Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MESO News
Rango diario
14.97 15.52
Rango anual
7.93 22.00
- Cierres anteriores
- 15.60
- Open
- 15.35
- Bid
- 15.07
- Ask
- 15.37
- Low
- 14.97
- High
- 15.52
- Volumen
- 507
- Cambio diario
- -3.40%
- Cambio mensual
- 15.48%
- Cambio a 6 meses
- 24.65%
- Cambio anual
- 84.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B