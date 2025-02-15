CotationsSections
Devises / MESO
Retour à Actions

MESO: Mesoblast Limited - American Depositary Shares

17.01 USD 1.26 (8.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MESO a changé de 8.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.81 et à un maximum de 17.13.

Suivez la dynamique Mesoblast Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MESO Nouvelles

Range quotidien
15.81 17.13
Range Annuel
7.93 22.00
Clôture Précédente
15.75
Ouverture
15.93
Bid
17.01
Ask
17.31
Plus Bas
15.81
Plus Haut
17.13
Volume
1.850 K
Changement quotidien
8.00%
Changement Mensuel
30.34%
Changement à 6 Mois
40.69%
Changement Annuel
107.69%
20 septembre, samedi