EMN: Eastman Chemical Company
66.45 USD 0.43 (0.65%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMN hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.81 bis zu einem Hoch von 67.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eastman Chemical Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
65.81 67.38
Jahresspanne
56.78 111.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.02
- Eröffnung
- 66.69
- Bid
- 66.45
- Ask
- 66.75
- Tief
- 65.81
- Hoch
- 67.38
- Volumen
- 3.404 K
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- -4.48%
- 6-Monatsänderung
- -24.57%
- Jahresänderung
- -40.52%
