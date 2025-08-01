KurseKategorien
Währungen / EMN
Zurück zum Aktien

EMN: Eastman Chemical Company

66.45 USD 0.43 (0.65%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMN hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.81 bis zu einem Hoch von 67.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eastman Chemical Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMN News

Tagesspanne
65.81 67.38
Jahresspanne
56.78 111.86
Vorheriger Schlusskurs
66.02
Eröffnung
66.69
Bid
66.45
Ask
66.75
Tief
65.81
Hoch
67.38
Volumen
3.404 K
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
-4.48%
6-Monatsänderung
-24.57%
Jahresänderung
-40.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K