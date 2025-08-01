货币 / EMN
EMN: Eastman Chemical Company
65.95 USD 0.78 (1.20%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EMN汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点65.39和高点66.59进行交易。
关注Eastman Chemical Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMN新闻
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Eastman Chemical Company (EMN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Eastman Chemical: No Rush To Buy Even If Q3 Is A Bottom (NYSE:EMN)
- Zacks Value Investor Highlights: Eastman Chemical, Dow and Stepan
- Chemical Stocks Plunge: Values or Traps?
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Eastman Chemical (EMN)
- Timken stock tumbles after naming new CEO effective 2025
- Eastman Partners With Huafon to Build New Yarn Facility in China
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- PPG Gains on Cost Actions and Acquisitions Amid Demand Softness
- Eastman Chemical outlook revised to negative by S&P on tariff impact
- Celanese stock price target lowered to $70 at KeyBanc on weak demand
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Eastman Chemical (NYSE:EMN), Dow (NYSE:DOW)
- SPY ETF News, 8/6/2025 - TipRanks.com
- Eastman Chemical stock price target lowered to $74 at RBC Capital
- SPY ETF News, 8/5/2025 - TipRanks.com
- KeyBanc lowers Eastman Chemical stock price target to $79 on demand concerns
- Eastman Chemical (EMN) International Revenue Performance Explored
- SPY ETF News, 8/4/2025 - TipRanks.com
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
日范围
65.39 66.59
年范围
56.78 111.86
- 前一天收盘价
- 65.17
- 开盘价
- 65.74
- 卖价
- 65.95
- 买价
- 66.25
- 最低价
- 65.39
- 最高价
- 66.59
- 交易量
- 1.792 K
- 日变化
- 1.20%
- 月变化
- -5.20%
- 6个月变化
- -25.14%
- 年变化
- -40.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值