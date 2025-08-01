Валюты / EMN
EMN: Eastman Chemical Company
65.95 USD 0.78 (1.20%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EMN за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.39, а максимальная — 66.59.
Следите за динамикой Eastman Chemical Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
65.39 66.59
Годовой диапазон
56.78 111.86
- Предыдущее закрытие
- 65.17
- Open
- 65.74
- Bid
- 65.95
- Ask
- 66.25
- Low
- 65.39
- High
- 66.59
- Объем
- 1.792 K
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- -5.20%
- 6-месячное изменение
- -25.14%
- Годовое изменение
- -40.97%
