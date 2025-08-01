КотировкиРазделы
EMN: Eastman Chemical Company

65.95 USD 0.78 (1.20%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMN за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.39, а максимальная — 66.59.

Следите за динамикой Eastman Chemical Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
65.39 66.59
Годовой диапазон
56.78 111.86
Предыдущее закрытие
65.17
Open
65.74
Bid
65.95
Ask
66.25
Low
65.39
High
66.59
Объем
1.792 K
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
-5.20%
6-месячное изменение
-25.14%
Годовое изменение
-40.97%
