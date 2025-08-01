Dövizler / EMN
EMN: Eastman Chemical Company
65.10 USD 1.35 (2.03%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EMN fiyatı bugün -2.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.80 ve Yüksek fiyatı olarak 66.99 aralığında işlem gördü.
Eastman Chemical Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EMN haberleri
Günlük aralık
64.80 66.99
Yıllık aralık
56.78 111.86
- 66.45
- 66.97
- 65.10
- 65.40
- 64.80
- 66.99
- 2.130 K
- -2.03%
- -6.43%
- -26.11%
- -41.73%
21 Eylül, Pazar