Dövizler / EMN
EMN: Eastman Chemical Company

65.10 USD 1.35 (2.03%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EMN fiyatı bugün -2.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.80 ve Yüksek fiyatı olarak 66.99 aralığında işlem gördü.

Eastman Chemical Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
64.80 66.99
Yıllık aralık
56.78 111.86
Önceki kapanış
66.45
Açılış
66.97
Satış
65.10
Alış
65.40
Düşük
64.80
Yüksek
66.99
Hacim
2.130 K
Günlük değişim
-2.03%
Aylık değişim
-6.43%
6 aylık değişim
-26.11%
Yıllık değişim
-41.73%
21 Eylül, Pazar