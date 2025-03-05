Währungen / CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
33.14 USD 1.33 (4.18%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMCL hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.15 bis zu einem Hoch von 33.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Caledonia Mining Corporation Plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCL News
Tagesspanne
32.15 33.14
Jahresspanne
8.80 33.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.81
- Eröffnung
- 32.15
- Bid
- 33.14
- Ask
- 33.44
- Tief
- 32.15
- Hoch
- 33.14
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 4.18%
- Monatsänderung
- 30.06%
- 6-Monatsänderung
- 165.33%
- Jahresänderung
- 120.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K