CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc

33.14 USD 1.33 (4.18%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMCL hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.15 bis zu einem Hoch von 33.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Caledonia Mining Corporation Plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.15 33.14
Jahresspanne
8.80 33.72
Vorheriger Schlusskurs
31.81
Eröffnung
32.15
Bid
33.14
Ask
33.44
Tief
32.15
Hoch
33.14
Volumen
30
Tagesänderung
4.18%
Monatsänderung
30.06%
6-Monatsänderung
165.33%
Jahresänderung
120.49%
