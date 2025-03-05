通貨 / CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
31.81 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMCLの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり30.77の安値と31.98の高値で取引されました。
Caledonia Mining Corporation Plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.77 31.98
1年のレンジ
8.80 33.49
- 以前の終値
- 31.82
- 始値
- 31.18
- 買値
- 31.81
- 買値
- 32.11
- 安値
- 30.77
- 高値
- 31.98
- 出来高
- 425
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 24.84%
- 6ヶ月の変化
- 154.68%
- 1年の変化
- 111.64%
