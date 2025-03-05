Валюты / CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
31.09 USD 1.14 (3.54%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMCL за сегодня изменился на -3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.08, а максимальная — 31.97.
Следите за динамикой Caledonia Mining Corporation Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMCL
Дневной диапазон
31.08 31.97
Годовой диапазон
8.80 33.49
- Предыдущее закрытие
- 32.23
- Open
- 31.97
- Bid
- 31.09
- Ask
- 31.39
- Low
- 31.08
- High
- 31.97
- Объем
- 499
- Дневное изменение
- -3.54%
- Месячное изменение
- 22.02%
- 6-месячное изменение
- 148.92%
- Годовое изменение
- 106.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.