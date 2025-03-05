КотировкиРазделы
CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc

31.09 USD 1.14 (3.54%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMCL за сегодня изменился на -3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.08, а максимальная — 31.97.

Следите за динамикой Caledonia Mining Corporation Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CMCL

Дневной диапазон
31.08 31.97
Годовой диапазон
8.80 33.49
Предыдущее закрытие
32.23
Open
31.97
Bid
31.09
Ask
31.39
Low
31.08
High
31.97
Объем
499
Дневное изменение
-3.54%
Месячное изменение
22.02%
6-месячное изменение
148.92%
Годовое изменение
106.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.