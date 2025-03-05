货币 / CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
31.09 USD 1.14 (3.54%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMCL汇率已更改-3.54%。当日，交易品种以低点31.08和高点31.97进行交易。
关注Caledonia Mining Corporation Plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CMCL新闻
日范围
31.08 31.97
年范围
8.80 33.49
- 前一天收盘价
- 32.23
- 开盘价
- 31.97
- 卖价
- 31.09
- 买价
- 31.39
- 最低价
- 31.08
- 最高价
- 31.97
- 交易量
- 499
- 日变化
- -3.54%
- 月变化
- 22.02%
- 6个月变化
- 148.92%
- 年变化
- 106.85%
