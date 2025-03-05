CotizacionesSecciones
CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc

31.82 USD 0.73 (2.35%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CMCL de hoy ha cambiado un 2.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.01, mientras que el máximo ha alcanzado 32.42.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Caledonia Mining Corporation Plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

CMCL News

Rango diario
30.01 32.42
Rango anual
8.80 33.49
Cierres anteriores
31.09
Open
30.06
Bid
31.82
Ask
32.12
Low
30.01
High
32.42
Volumen
492
Cambio diario
2.35%
Cambio mensual
24.88%
Cambio a 6 meses
154.76%
Cambio anual
111.71%
