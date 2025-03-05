QuotazioniSezioni
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc

33.45 USD 1.64 (5.16%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMCL ha avuto una variazione del 5.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.15 e ad un massimo di 34.23.

Segui le dinamiche di Caledonia Mining Corporation Plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.15 34.23
Intervallo Annuale
8.80 34.23
Chiusura Precedente
31.81
Apertura
32.15
Bid
33.45
Ask
33.75
Minimo
32.15
Massimo
34.23
Volume
638
Variazione giornaliera
5.16%
Variazione Mensile
31.28%
Variazione Semestrale
167.81%
Variazione Annuale
122.55%
