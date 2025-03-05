Valute / CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
33.45 USD 1.64 (5.16%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMCL ha avuto una variazione del 5.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.15 e ad un massimo di 34.23.
Segui le dinamiche di Caledonia Mining Corporation Plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CMCL News
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Earnings call transcript: Caledonia Mining beats Q2 2025 EPS forecast
- Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Caledonia Mining Corporation Plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMCL)
- Caledonia Mining earnings beat by $0.34, revenue fell short of estimates
- Eldorado Gold Stock Gets RS Rating Lift
- Eldorado Gold Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Blanket Mine sets Q2 production record, raises 2025 guidance
- Tertiary Minerals confirms copper mineralization at Zambia project
- Caledonia Mining Corporation Plc: Utilisation of the block admission in respect of A™ Sales Agreement
- Caledonia Mining stock hits 52-week high at $17.94 amid robust gains
- Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Caledonia Mining: Optimism In Zimbabwe While Gold Is Bullish - Possible Dip Ahead
Intervallo Giornaliero
32.15 34.23
Intervallo Annuale
8.80 34.23
- Chiusura Precedente
- 31.81
- Apertura
- 32.15
- Bid
- 33.45
- Ask
- 33.75
- Minimo
- 32.15
- Massimo
- 34.23
- Volume
- 638
- Variazione giornaliera
- 5.16%
- Variazione Mensile
- 31.28%
- Variazione Semestrale
- 167.81%
- Variazione Annuale
- 122.55%
20 settembre, sabato