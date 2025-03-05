FiyatlarBölümler
Dövizler / CMCL
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc

33.45 USD 1.64 (5.16%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMCL fiyatı bugün 5.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.15 ve Yüksek fiyatı olarak 34.23 aralığında işlem gördü.

Caledonia Mining Corporation Plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.15 34.23
Yıllık aralık
8.80 34.23
Önceki kapanış
31.81
Açılış
32.15
Satış
33.45
Alış
33.75
Düşük
32.15
Yüksek
34.23
Hacim
638
Günlük değişim
5.16%
Aylık değişim
31.28%
6 aylık değişim
167.81%
Yıllık değişim
122.55%
21 Eylül, Pazar