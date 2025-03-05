Dövizler / CMCL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
33.45 USD 1.64 (5.16%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMCL fiyatı bugün 5.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.15 ve Yüksek fiyatı olarak 34.23 aralığında işlem gördü.
Caledonia Mining Corporation Plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCL haberleri
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Earnings call transcript: Caledonia Mining beats Q2 2025 EPS forecast
- Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Caledonia Mining Corporation Plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMCL)
- Caledonia Mining earnings beat by $0.34, revenue fell short of estimates
- Eldorado Gold Stock Gets RS Rating Lift
- Eldorado Gold Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Blanket Mine sets Q2 production record, raises 2025 guidance
- Tertiary Minerals confirms copper mineralization at Zambia project
- Caledonia Mining Corporation Plc: Utilisation of the block admission in respect of A™ Sales Agreement
- Caledonia Mining stock hits 52-week high at $17.94 amid robust gains
- Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Caledonia Mining: Optimism In Zimbabwe While Gold Is Bullish - Possible Dip Ahead
Günlük aralık
32.15 34.23
Yıllık aralık
8.80 34.23
- Önceki kapanış
- 31.81
- Açılış
- 32.15
- Satış
- 33.45
- Alış
- 33.75
- Düşük
- 32.15
- Yüksek
- 34.23
- Hacim
- 638
- Günlük değişim
- 5.16%
- Aylık değişim
- 31.28%
- 6 aylık değişim
- 167.81%
- Yıllık değişim
- 122.55%
21 Eylül, Pazar