CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
31.54 USD 0.28 (0.88%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMCL para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.77 e o mais alto foi 31.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Caledonia Mining Corporation Plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CMCL Notícias
Faixa diária
30.77 31.63
Faixa anual
8.80 33.49
- Fechamento anterior
- 31.82
- Open
- 31.18
- Bid
- 31.54
- Ask
- 31.84
- Low
- 30.77
- High
- 31.63
- Volume
- 211
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- 23.78%
- Mudança de 6 meses
- 152.52%
- Mudança anual
- 109.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh