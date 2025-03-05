통화 / CMCL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CMCL: Caledonia Mining Corporation Plc
33.45 USD 1.64 (5.16%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMCL 환율이 오늘 5.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.15이고 고가는 34.23이었습니다.
Caledonia Mining Corporation Plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCL News
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Earnings call transcript: Caledonia Mining beats Q2 2025 EPS forecast
- Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Caledonia Mining Corporation Plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMCL)
- Caledonia Mining earnings beat by $0.34, revenue fell short of estimates
- Eldorado Gold Stock Gets RS Rating Lift
- Eldorado Gold Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Blanket Mine sets Q2 production record, raises 2025 guidance
- Tertiary Minerals confirms copper mineralization at Zambia project
- Caledonia Mining Corporation Plc: Utilisation of the block admission in respect of A™ Sales Agreement
- Caledonia Mining stock hits 52-week high at $17.94 amid robust gains
- Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Caledonia Mining: Optimism In Zimbabwe While Gold Is Bullish - Possible Dip Ahead
일일 변동 비율
32.15 34.23
년간 변동
8.80 34.23
- 이전 종가
- 31.81
- 시가
- 32.15
- Bid
- 33.45
- Ask
- 33.75
- 저가
- 32.15
- 고가
- 34.23
- 볼륨
- 638
- 일일 변동
- 5.16%
- 월 변동
- 31.28%
- 6개월 변동
- 167.81%
- 년간 변동율
- 122.55%
20 9월, 토요일