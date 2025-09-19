KurseKategorien
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

23.79 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BGLD hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.74 bis zu einem Hoch von 23.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von BGLD heute?

Die Aktie von FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) notiert heute bei 23.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.77 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von BGLD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BGLD Dividenden?

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF wird derzeit mit 23.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BGLD zu verfolgen.

Wie kaufe ich BGLD-Aktien?

Sie können Aktien von FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) zum aktuellen Kurs von 23.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.79 oder 24.09 platziert, während 16 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BGLD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BGLD-Aktien?

Bei einer Investition in FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF müssen die jährliche Spanne 17.86 - 23.85 und der aktuelle Kurs 23.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.36% und 13.18%, bevor sie Orders zu 23.79 oder 24.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BGLD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?

Der höchste Kurs von FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) im vergangenen Jahr lag bei 23.85. Innerhalb von 17.86 - 23.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?

Der niedrigste Kurs von FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) im Laufe des Jahres betrug 17.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.79 und der Spanne 17.86 - 23.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BGLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BGLD statt?

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.77 und 4.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.74 23.85
Jahresspanne
17.86 23.85
Vorheriger Schlusskurs
23.77
Eröffnung
23.75
Bid
23.79
Ask
24.09
Tief
23.74
Hoch
23.85
Volumen
16
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
5.36%
6-Monatsänderung
13.18%
Jahresänderung
4.25%
