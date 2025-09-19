- Panorámica
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
El tipo de cambio de BGLD de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.74, mientras que el máximo ha alcanzado 23.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BGLD hoy?
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) se evalúa hoy en 23.85. El instrumento se negocia dentro de 0.34%; el cierre de ayer ha sido 23.77 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BGLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF se evalúa actualmente en 23.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.51% y USD. Monitoree los movimientos de BGLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BGLD?
Puede comprar acciones de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) al precio actual de 23.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.85 o 24.15, mientras que 14 y 0.42% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BGLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BGLD?
Invertir en FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.86 - 23.85 y el precio actual 23.85. Muchos comparan 5.62% y 13.46% antes de colocar órdenes en 23.85 o 24.15. Estudie los cambios diarios de precios de BGLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?
El precio más alto de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) en el último año ha sido 23.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.86 - 23.85, una comparación con 23.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?
El precio más bajo de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) para el año ha sido 17.86. La comparación con los actuales 23.85 y 17.86 - 23.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BGLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BGLD?
En el pasado, FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.77 y 4.51% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.77
- Open
- 23.75
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Low
- 23.74
- High
- 23.85
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 0.34%
- Cambio mensual
- 5.62%
- Cambio a 6 meses
- 13.46%
- Cambio anual
- 4.51%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8