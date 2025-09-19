クォートセクション
通貨 / BGLD
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

23.85 USD 0.08 (0.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BGLDの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり23.74の安値と23.85の高値で取引されました。

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BGLD株の現在の価格は？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株価は本日23.85です。0.34%内で取引され、前日の終値は23.77、取引量は14に達しました。BGLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株は配当を出しますか？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの現在の価格は23.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.51%やUSDにも注目します。BGLDの動きはライブチャートで確認できます。

BGLD株を買う方法は？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株は現在23.85で購入可能です。注文は通常23.85または24.15付近で行われ、14や0.42%が市場の動きを示します。BGLDの最新情報はライブチャートで確認できます。

BGLD株に投資する方法は？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFへの投資では、年間の値幅17.86 - 23.85と現在の23.85を考慮します。注文は多くの場合23.85や24.15で行われる前に、5.62%や13.46%と比較されます。BGLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株の最高値は？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの過去1年の最高値は23.85でした。17.86 - 23.85内で株価は大きく変動し、23.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株の最低値は？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF(BGLD)の年間最安値は17.86でした。現在の23.85や17.86 - 23.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BGLDの動きはライブチャートで確認できます。

BGLDの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.77、4.51%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.74 23.85
1年のレンジ
17.86 23.85
以前の終値
23.77
始値
23.75
買値
23.85
買値
24.15
安値
23.74
高値
23.85
出来高
14
1日の変化
0.34%
1ヶ月の変化
5.62%
6ヶ月の変化
13.46%
1年の変化
4.51%
