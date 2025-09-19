- 概要
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLDの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり23.74の安値と23.85の高値で取引されました。
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BGLD News
よくあるご質問
BGLD株の現在の価格は？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株価は本日23.85です。0.34%内で取引され、前日の終値は23.77、取引量は14に達しました。BGLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株は配当を出しますか？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの現在の価格は23.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.51%やUSDにも注目します。BGLDの動きはライブチャートで確認できます。
BGLD株を買う方法は？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株は現在23.85で購入可能です。注文は通常23.85または24.15付近で行われ、14や0.42%が市場の動きを示します。BGLDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BGLD株に投資する方法は？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFへの投資では、年間の値幅17.86 - 23.85と現在の23.85を考慮します。注文は多くの場合23.85や24.15で行われる前に、5.62%や13.46%と比較されます。BGLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株の最高値は？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの過去1年の最高値は23.85でした。17.86 - 23.85内で株価は大きく変動し、23.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFの株の最低値は？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF(BGLD)の年間最安値は17.86でした。現在の23.85や17.86 - 23.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BGLDの動きはライブチャートで確認できます。
BGLDの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.77、4.51%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.77
- 始値
- 23.75
- 買値
- 23.85
- 買値
- 24.15
- 安値
- 23.74
- 高値
- 23.85
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- 5.62%
- 6ヶ月の変化
- 13.46%
- 1年の変化
- 4.51%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8