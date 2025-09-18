- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
Il tasso di cambio BGLD ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.74 e ad un massimo di 23.77.
Segui le dinamiche di FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BGLD News
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- Oil Under Pressure Amid Noise Over More OPEC+ Supply Hikes
- Gold Extends Breakout Above $3,800 As Fed Rate Cut Bets Intensify
- Here's Where Gold & Silver Stand Now (Technical Analysis)
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- 2025 Japanese Gold Investor Insights: The Golden Opportunity
- Commodities Tracker: September 2025
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Silver Surges As Gold Glitters: What's Fueling The Recent Rally In Precious Metals
- Precious Metals Surge
- Metals In Motion
- Copper Jumps After Grasberg Force Majeure
- Dow Jonesing For Lithium
- Gold Rally Driven By Massive ETF Inflows (Commodity:XAUUSD:CUR)
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Powell Discovers Valuations
- Central Banks, Gold And The Shifting Foundation Of Reserves
- Why Gold’s Record Rally Is Likely To Continue
- Gold Back On Track
- The Technicals: Silver Catches Up, Both Metals Have Many Bullish Indicators
- Gold As Insurance, And Fed Rate Cuts
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- India Gold Market Update: Encouraging Start To Seasonal Demand
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BGLD oggi?
Oggi le azioni FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF sono prezzate a 23.74. Viene scambiato all'interno di -0.13%, la chiusura di ieri è stata 23.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BGLD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF pagano dividendi?
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF è attualmente valutato a 23.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BGLD.
Come acquistare azioni BGLD?
Puoi acquistare azioni FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF al prezzo attuale di 23.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.74 o 24.04, mentre 6 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BGLD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BGLD?
Investire in FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.86 - 23.85 e il prezzo attuale 23.74. Molti confrontano 5.14% e 12.94% prima di effettuare ordini su 23.74 o 24.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BGLD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?
Il prezzo massimo di FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 23.85. All'interno di 17.86 - 23.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?
Il prezzo più basso di FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) nel corso dell'anno è stato 17.86. Confrontandolo con gli attuali 23.74 e 17.86 - 23.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BGLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BGLD?
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.77 e 4.03%.
- Chiusura Precedente
- 23.77
- Apertura
- 23.75
- Bid
- 23.74
- Ask
- 24.04
- Minimo
- 23.74
- Massimo
- 23.77
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.13%
- Variazione Mensile
- 5.14%
- Variazione Semestrale
- 12.94%
- Variazione Annuale
- 4.03%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8