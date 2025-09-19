报价部分
货币 / BGLD
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

23.85 USD 0.08 (0.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BGLD汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点23.74和高点23.85进行交易。

关注FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BGLD新闻

常见问题解答

BGLD股票今天的价格是多少？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票今天的定价为23.85。它在0.34%范围内交易，昨天的收盘价为23.77，交易量达到14。BGLD的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF目前的价值为23.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.51%和USD。实时查看图表以跟踪BGLD走势。

如何购买BGLD股票？

您可以以23.85的当前价格购买FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票。订单通常设置在23.85或24.15附近，而14和0.42%显示市场活动。立即关注BGLD的实时图表更新。

如何投资BGLD股票？

投资FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF需要考虑年度范围17.86 - 23.85和当前价格23.85。许多人在以23.85或24.15下订单之前，会比较5.62%和。实时查看BGLD价格图表，了解每日变化。

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF的最高价格是23.85。在17.86 - 23.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF的绩效。

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF（BGLD）的最低价格为17.86。将其与当前的23.85和17.86 - 23.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGLD股票是什么时候拆分的？

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.77和4.51%中可见。

日范围
23.74 23.85
年范围
17.86 23.85
前一天收盘价
23.77
开盘价
23.75
卖价
23.85
买价
24.15
最低价
23.74
最高价
23.85
交易量
14
日变化
0.34%
月变化
5.62%
6个月变化
13.46%
年变化
4.51%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8