BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
今日BGLD汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点23.74和高点23.85进行交易。
关注FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BGLD新闻
常见问题解答
BGLD股票今天的价格是多少？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票今天的定价为23.85。它在0.34%范围内交易，昨天的收盘价为23.77，交易量达到14。BGLD的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF目前的价值为23.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.51%和USD。实时查看图表以跟踪BGLD走势。
如何购买BGLD股票？
您可以以23.85的当前价格购买FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票。订单通常设置在23.85或24.15附近，而14和0.42%显示市场活动。立即关注BGLD的实时图表更新。
如何投资BGLD股票？
投资FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF需要考虑年度范围17.86 - 23.85和当前价格23.85。许多人在以23.85或24.15下订单之前，会比较5.62%和。实时查看BGLD价格图表，了解每日变化。
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF的最高价格是23.85。在17.86 - 23.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF的绩效。
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF（BGLD）的最低价格为17.86。将其与当前的23.85和17.86 - 23.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGLD股票是什么时候拆分的？
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.77和4.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.77
- 开盘价
- 23.75
- 卖价
- 23.85
- 买价
- 24.15
- 最低价
- 23.74
- 最高价
- 23.85
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 5.62%
- 6个月变化
- 13.46%
- 年变化
- 4.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8