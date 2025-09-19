КотировкиРазделы
Валюты / BGLD
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

23.74 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BGLD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.74, а максимальная — 23.77.

Следите за динамикой FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGLD сегодня?

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) сегодня оценивается на уровне 23.74. Инструмент торгуется в пределах -0.13%, вчерашнее закрытие составило 23.77, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF в настоящее время оценивается в 23.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.03% и USD. Отслеживайте движения BGLD на графике в реальном времени.

Как купить акции BGLD?

Вы можете купить акции FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) по текущей цене 23.74. Ордера обычно размещаются около 23.74 или 24.04, тогда как 6 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGLD?

Инвестирование в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 17.86 - 23.85 и текущей цены 23.74. Многие сравнивают 5.14% и 12.94% перед размещением ордеров на 23.74 или 24.04. Изучайте ежедневные изменения цены BGLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?

Самая высокая цена FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) за последний год составила 23.85. Акции заметно колебались в пределах 17.86 - 23.85, сравнение с 23.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?

Самая низкая цена FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) за год составила 17.86. Сравнение с текущими 23.74 и 17.86 - 23.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGLD?

В прошлом FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.77 и 4.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.74 23.77
Годовой диапазон
17.86 23.85
Предыдущее закрытие
23.77
Open
23.75
Bid
23.74
Ask
24.04
Low
23.74
High
23.77
Объем
6
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
5.14%
6-месячное изменение
12.94%
Годовое изменение
4.03%
