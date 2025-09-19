CotaçõesSeções
Moedas / BGLD
Voltar para Ações

BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

23.79 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BGLD para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.74 e o mais alto foi 23.85.

Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BGLD Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BGLD hoje?

Hoje FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) está avaliado em 23.79. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 23.77, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BGLD em tempo real.

As ações de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF pagam dividendos?

Atualmente FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF está avaliado em 23.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.25% e USD. Monitore os movimentos de BGLD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BGLD?

Você pode comprar ações de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) pelo preço atual 23.79. Ordens geralmente são executadas perto de 23.79 ou 24.09, enquanto 16 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BGLD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BGLD?

Investir em FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF envolve considerar a faixa anual 17.86 - 23.85 e o preço atual 23.79. Muitos comparam 5.36% e 13.18% antes de enviar ordens em 23.79 ou 24.09. Estude as mudanças diárias de preço de BGLD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?

O maior preço de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) no último ano foi 23.85. As ações oscilaram bastante dentro de 17.86 - 23.85, e a comparação com 23.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF?

O menor preço de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) no ano foi 17.86. A comparação com o preço atual 23.79 e 17.86 - 23.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BGLD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BGLD?

No passado FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.77 e 4.25% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.74 23.85
Faixa anual
17.86 23.85
Fechamento anterior
23.77
Open
23.75
Bid
23.79
Ask
24.09
Low
23.74
High
23.85
Volume
16
Mudança diária
0.08%
Mudança mensal
5.36%
Mudança de 6 meses
13.18%
Mudança anual
4.25%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8