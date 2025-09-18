- Aperçu
BGLD: FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
Le taux de change de BGLD a changé de 0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.70 et à un maximum de 23.85.
Suivez la dynamique FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BGLD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BGLD aujourd'hui ?
L'action FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF est cotée à 23.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.93%, a clôturé hier à 23.55 et son volume d'échange a atteint 29. Le graphique en temps réel du cours de BGLD présente ces mises à jour.
L'action FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF est actuellement valorisé à 23.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BGLD.
Comment acheter des actions BGLD ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF au cours actuel de 23.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.77 ou de 24.07, le 29 et le -0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BGLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BGLD ?
Investir dans FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.86 - 23.85 et le prix actuel 23.77. Beaucoup comparent 5.27% et 13.08% avant de passer des ordres à 23.77 ou 24.07. Consultez le graphique du cours de BGLD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF l'année dernière était 23.85. Au cours de 17.86 - 23.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) sur l'année a été 17.86. Sa comparaison avec 23.77 et 17.86 - 23.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BGLD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BGLD a-t-elle été divisée ?
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.55 et 4.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.55
- Ouverture
- 23.85
- Bid
- 23.77
- Ask
- 24.07
- Plus Bas
- 23.70
- Plus Haut
- 23.85
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- 0.93%
- Changement Mensuel
- 5.27%
- Changement à 6 Mois
- 13.08%
- Changement Annuel
- 4.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8