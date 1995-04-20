GT SqueezeBreakOut Signal Indicator

Der GT_SqueezeBreakOut Signalindikator ist eine Momentum-basierte Strategie, die die Bollinger Bänder und Standardabweichungsindikatoren (die Perioden niedriger Volatilität und eventuelle Ausbrüche anzeigen) sowie den Fisher Momentum/Trend-Indikator verwendet, um hochwertige Handelssignale zu filtern.

Er zeigt die Squeeze-Perioden (Preiskonsolidierung) auf dem Chart an und signalisiert auch den Ausbruch aus dem Squeeze/der Preiskonsolidierung. Sie erhalten sofortige Alarme/Push-Benachrichtigungen sowohl auf dem Chart als auch auf jedem anderen Gerät, das für den Empfang von Alarmsignalen von MT4 verwendet wird.

Geeignet für alle Zeitrahmen und alle Märkte , um Perioden mit geringer Volatilität zu erkennen und den Ausbruch nicht zu verpassen.





Es handelt sich um eine der ältesten und zuverlässigsten Momentum-Strategien mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2RR bis 1:8RR.

"Halte es immer einfach"!



Tipp: Identifizieren Sie Ausbrüche auf höheren Zeitrahmen, z.B. W1, D1, H4, H1, und wechseln Sie zu Charts mit niedrigerem Zeitrahmen, um in Richtung Ausbruch + Momentum zu handeln. (Für Intraday-Scalps/Swing-Handelschancen).

Nach dem Herunterladen ist das Programm mit Standardparametern ausgestattet. Die am meisten bevorzugten und getesteten Parameter sind in Abbildung 5 dargestellt.

Sie können den Fisher Momentum-Indikator kostenlos herunterladen, damit der Indikator im Chart erscheint, falls er nicht angezeigt wird.

