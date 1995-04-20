GT SqueezeBreakOut Signal Indicator

Der GT_SqueezeBreakOut Signalindikator ist eine Momentum-basierte Strategie, die die Bollinger Bänder und Standardabweichungsindikatoren (die Perioden niedriger Volatilität und eventuelle Ausbrüche anzeigen) sowie den Fisher Momentum/Trend-Indikator verwendet, um hochwertige Handelssignale zu filtern.

Er zeigt die Squeeze-Perioden (Preiskonsolidierung) auf dem Chart an und signalisiert auch den Ausbruch aus dem Squeeze/der Preiskonsolidierung. Sie erhalten sofortige Alarme/Push-Benachrichtigungen sowohl auf dem Chart als auch auf jedem anderen Gerät, das für den Empfang von Alarmsignalen von MT4 verwendet wird.

Geeignet für alle Zeitrahmen und alle Märkte, um Perioden mit geringer Volatilität zu erkennen und den Ausbruch nicht zu verpassen.


Es handelt sich um eine der ältesten und zuverlässigsten Momentum-Strategien mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2RR bis 1:8RR.

"Halte es immer einfach"!

Tipp: Identifizieren Sie Ausbrüche auf höheren Zeitrahmen, z.B. W1, D1, H4, H1, und wechseln Sie zu Charts mit niedrigerem Zeitrahmen, um in Richtung Ausbruch + Momentum zu handeln. (Für Intraday-Scalps/Swing-Handelschancen).

Nach dem Herunterladen ist das Programm mit Standardparametern ausgestattet. Die am meisten bevorzugten und getesteten Parameter sind in Abbildung 5 dargestellt.

Sie können den Fisher Momentum-Indikator kostenlos herunterladen, damit der Indikator im Chart erscheint, falls er nicht angezeigt wird.

https://www.mql5.com/en/market/product/111243?source=Site+Profil+Verkäufer


Weitere Produkte dieses Autors
