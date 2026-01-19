Prime Trade Manager

Market Session and Custom Session zeigt Markt-Sessions (Asia, London, New York) und eine frei definierbare Session direkt im Chart — inklusive Session-Zonen, High/Low-Marken, optionalen Flächenfüllungen, Labels und Tooltip-Infos. Entwickelt für Intraday-Trader, Scalper und Analysten, die Session-strukturen und wiederkehrende Levels schnell erkennen wollen. Highlights Visuelle Markierung wichtiger Handelszeiten für sofortige Orientierung. Session-Highs und -Lows automatisch markieren — ideal für

FREE