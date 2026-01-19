Prime Trade Manager

  • Professioneller Trade Manager für MetaTrader 5

  • Entwickelt für manuelles Trading mit automatischem Trade- und Risiko-Management

  • Sehr einfach zu bedienen und übersichtlich aufgebaut

  • Unterstützt strukturierte Ausführung und reduziert typische Fehler beim Positionsmanagement

Hauptfunktionen

  • Automatische Lotberechnung nach Risiko in Prozent (Money Management)

  • Schnelles und präzises Positionsmanagement direkt im Chart

  • Automatisches Setzen von Stop Loss und Take Profit

  • Break-Even Funktion (SL auf Einstand nach Erreichen eines definierten Gewinns)

  • Trailing Stop Funktion zur automatischen Gewinnsicherung

  • ATR-Funktionen für dynamische und marktangepasste Einstellungen

    • ATR-basierter Stop Loss

    • ATR-basiertes Take Profit

    • ATR-basiertes Trailing (abhängig von Volatilität)

  • Equity Protection zum Schutz des Kontos vor zu großem Drawdown

  • Optionales Grid-Management für fortgeschrittene Anwendungen

Vorteile

  • Konstantes Risikomanagement bei jedem Trade

  • Mehr Sicherheit durch automatische Schutzfunktionen

  • Weniger Emotionen durch klare Regeln und Automatisierung

  • Mehr Kontrolle über offene Positionen

  • Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading

  • Für Anfänger und fortgeschrittene Trader geeignet

Hinweis

  • Der EA eröffnet keine Trades automatisch und gibt keine Signale

  • Der EA ist ein Tool zur Verwaltung bestehender Trades


