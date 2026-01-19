Prime Trade Manager
- Utilitys
- Till Meyer
- Version: 2.3
- Aktivierungen: 10
-
Professioneller Trade Manager für MetaTrader 5
-
Entwickelt für manuelles Trading mit automatischem Trade- und Risiko-Management
-
Sehr einfach zu bedienen und übersichtlich aufgebaut
-
Unterstützt strukturierte Ausführung und reduziert typische Fehler beim Positionsmanagement
Hauptfunktionen
-
Automatische Lotberechnung nach Risiko in Prozent (Money Management)
-
Schnelles und präzises Positionsmanagement direkt im Chart
-
Automatisches Setzen von Stop Loss und Take Profit
-
Break-Even Funktion (SL auf Einstand nach Erreichen eines definierten Gewinns)
-
Trailing Stop Funktion zur automatischen Gewinnsicherung
-
ATR-Funktionen für dynamische und marktangepasste Einstellungen
-
ATR-basierter Stop Loss
-
ATR-basiertes Take Profit
-
ATR-basiertes Trailing (abhängig von Volatilität)
-
-
Equity Protection zum Schutz des Kontos vor zu großem Drawdown
-
Optionales Grid-Management für fortgeschrittene Anwendungen
Vorteile
-
Konstantes Risikomanagement bei jedem Trade
-
Mehr Sicherheit durch automatische Schutzfunktionen
-
Weniger Emotionen durch klare Regeln und Automatisierung
-
Mehr Kontrolle über offene Positionen
-
Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading
-
Für Anfänger und fortgeschrittene Trader geeignet
Hinweis
-
Der EA eröffnet keine Trades automatisch und gibt keine Signale
-
Der EA ist ein Tool zur Verwaltung bestehender Trades