Prime Trade Manager

Ayuda a mejorar la calidad de ejecución y reduce los errores comunes en la gestión de operaciones

Muy fácil de usar con una interfaz limpia y fácil de usar

Diseñado para operaciones manuales con gestión automatizada de riesgos y operaciones

Gestor profesional de operaciones para MetaTrader 5

Características principales

Cálculo automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo (Money Management)

Gestión rápida y precisa de las operaciones directamente en el gráfico

Colocación automática de Stop Loss y Take Profit

Función de punto de equilibrio (mueve el SL a la entrada una vez alcanzado el beneficio definido)

Función Trailing Stop para asegurar los beneficios automáticamente

Funciones ATR para ajustes dinámicos basados en la volatilidad Stop Loss basado en ATR

Take Profit basado en ATR

Trailing stop basado en ATR (ajustado a la volatilidad del mercado)

Protección del capital para limitar la caída de la cuenta