Prime Trade Manager
- Utilidades
- Till Meyer
- Versión: 2.3
- Activaciones: 10
Gestor profesional de operaciones para MetaTrader 5
Diseñado para operaciones manuales con gestión automatizada de riesgos y operaciones
Muy fácil de usar con una interfaz limpia y fácil de usar
Ayuda a mejorar la calidad de ejecución y reduce los errores comunes en la gestión de operaciones
Características principales
Cálculo automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo (Money Management)
Gestión rápida y precisa de las operaciones directamente en el gráfico
Colocación automática de Stop Loss y Take Profit
Función de punto de equilibrio (mueve el SL a la entrada una vez alcanzado el beneficio definido)
Función Trailing Stop para asegurar los beneficios automáticamente
Funciones ATR para ajustes dinámicos basados en la volatilidad
Stop Loss basado en ATR
Take Profit basado en ATR
Trailing stop basado en ATR (ajustado a la volatilidad del mercado)
Protección del capital para limitar la caída de la cuenta
Gestión de red opcional para un uso avanzado
Ventajas
Control coherente del riesgo en cada operación
Mayor seguridad gracias a las funciones de protección automatizadas
Operaciones menos emocionales al seguir reglas claras
Más control sobre las posiciones abiertas
Adecuado para scalping, day trading y swing trading
Funciona tanto para principiantes como para traders avanzados
Nota
Este EA no abre operaciones automáticamente y no proporciona señales.
Este EA es una herramienta de gestión de operaciones para gestionar únicamente las posiciones existentes.