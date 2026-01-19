Prime Trade Manager

  • Gestor profesional de operaciones para MetaTrader 5

  • Diseñado para operaciones manuales con gestión automatizada de riesgos y operaciones

  • Muy fácil de usar con una interfaz limpia y fácil de usar

  • Ayuda a mejorar la calidad de ejecución y reduce los errores comunes en la gestión de operaciones

Características principales

  • Cálculo automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo (Money Management)

  • Gestión rápida y precisa de las operaciones directamente en el gráfico

  • Colocación automática de Stop Loss y Take Profit

  • Función de punto de equilibrio (mueve el SL a la entrada una vez alcanzado el beneficio definido)

  • Función Trailing Stop para asegurar los beneficios automáticamente

  • Funciones ATR para ajustes dinámicos basados en la volatilidad

    • Stop Loss basado en ATR

    • Take Profit basado en ATR

    • Trailing stop basado en ATR (ajustado a la volatilidad del mercado)

  • Protección del capital para limitar la caída de la cuenta

  • Gestión de red opcional para un uso avanzado

Ventajas

  • Control coherente del riesgo en cada operación

  • Mayor seguridad gracias a las funciones de protección automatizadas

  • Operaciones menos emocionales al seguir reglas claras

  • Más control sobre las posiciones abiertas

  • Adecuado para scalping, day trading y swing trading

  • Funciona tanto para principiantes como para traders avanzados

Nota

  • Este EA no abre operaciones automáticamente y no proporciona señales.

  • Este EA es una herramienta de gestión de operaciones para gestionar únicamente las posiciones existentes.


