Market Session and Custom Session

Market Session and Custom Session zeigt Markt-Sessions (Asia, London, New York) und eine frei definierbare Session direkt im Chart — inklusive Session-Zonen, High/Low-Marken, optionalen Flächenfüllungen, Labels und Tooltip-Infos. Entwickelt für Intraday-Trader, Scalper und Analysten, die Session-strukturen und wiederkehrende Levels schnell erkennen wollen.

Highlights

  • Visuelle Markierung wichtiger Handelszeiten für sofortige Orientierung.

  • Session-Highs und -Lows automatisch markieren — ideal für Breakout-Setups und Volatilitätsanalysen.

  • Individuelle Custom-Session für eigene Märkte oder persönliche Zeitzonen.

  • Anzeige der letzten N Tage (Historie) zur Erkennung wiederkehrender Zonen.

  • Leistungsarm, übersichtlich und vollständig konfigurierbar.

Funktionen

  • Vorgefertigte Sessions: Asia, London, New York.

  • Custom Session mit frei wählbaren Start/Endzeiten.

  • History-Modus: zeige N Tage zurückliegender Sessions.

  • High/Low-Linien und optionale farbige Flächen.

  • Anpassbare Farben und Linienbreite.

  • Labels & Tooltips für schnelle Informationen im Chart.

  • Einfache Parameter im Input-Fenster.

Eingabeparameter 

  • GLOBAL SETTINGS

    • InpDaysHistory — Anzahl Tage in der Historie

    • InpLineWidth — Linienstärke

    • InpShowLabels — Session-Namen anzeigen (true/false)

  • ASIA / LONDON / NEW YORK / CUSTOM

    • InpShow... — Session ein/aus

    • Inp...Start / Inp...End — Start / Endzeit (HH:MM)

    • Inp...Color — Farbe der Session

    • Inp...Fill — Fläche füllen (true/false)

    • Custom: InpCustStart , InpCustEnd , InpCustColor , InpCustFill

Warum Market Session and Custom Session?

  • Schnelle Entscheidungen: Visuelle Session-Zonen sparen Zeit und reduzieren Fehler beim Ablesen von Uhrzeiten.

  • Bessere Setups: Session-Highs/-Lows sind bewährte Bezugspunkte für Breakouts, Pullbacks und Volatilitätsstrategien.

  • Anpassbar: Passt sich jedem Handelsstil an — von konservativem Daytrading bis zu schnellem Scalping.

  • Saubere Darstellung: Labels und Tooltips sorgen für einen professionellen Chart ohne Overload.

Installation

  1. Datei in MQL5/Indicators kopieren.

  2. MetaTrader 5 neu starten oder Navigator aktualisieren.

  3. Indicator auf einen Chart ziehen und Inputs anpassen.

Support & Updates

  • Support über MQL5-Nachrichten 

  • Regelmäßige Bugfixes; Feature-Wünsche werden geprüft.

Risiko-Hinweis

Dieses Tool visualisiert Session-Zonen und Levels zur Analyseunterstützung. Es ist kein automatisches Handelssystem und keine Handelsempfehlung. Handel birgt Risiken; nutze stets ein angemessenes Risikomanagement.


