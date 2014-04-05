Market Session and Custom Session
- Indikatoren
- Till Meyer
- Version: 1.40
Market Session and Custom Session zeigt Markt-Sessions (Asia, London, New York) und eine frei definierbare Session direkt im Chart — inklusive Session-Zonen, High/Low-Marken, optionalen Flächenfüllungen, Labels und Tooltip-Infos. Entwickelt für Intraday-Trader, Scalper und Analysten, die Session-strukturen und wiederkehrende Levels schnell erkennen wollen.
Highlights
-
Visuelle Markierung wichtiger Handelszeiten für sofortige Orientierung.
-
Session-Highs und -Lows automatisch markieren — ideal für Breakout-Setups und Volatilitätsanalysen.
-
Individuelle Custom-Session für eigene Märkte oder persönliche Zeitzonen.
-
Anzeige der letzten N Tage (Historie) zur Erkennung wiederkehrender Zonen.
-
Leistungsarm, übersichtlich und vollständig konfigurierbar.
Funktionen
-
Vorgefertigte Sessions: Asia, London, New York.
-
Custom Session mit frei wählbaren Start/Endzeiten.
-
History-Modus: zeige N Tage zurückliegender Sessions.
-
High/Low-Linien und optionale farbige Flächen.
-
Anpassbare Farben und Linienbreite.
-
Labels & Tooltips für schnelle Informationen im Chart.
-
Einfache Parameter im Input-Fenster.
Eingabeparameter
-
GLOBAL SETTINGS
-
InpDaysHistory — Anzahl Tage in der Historie
-
InpLineWidth — Linienstärke
-
InpShowLabels — Session-Namen anzeigen (true/false)
-
-
ASIA / LONDON / NEW YORK / CUSTOM
-
InpShow... — Session ein/aus
-
Inp...Start / Inp...End — Start / Endzeit (HH:MM)
-
Inp...Color — Farbe der Session
-
Inp...Fill — Fläche füllen (true/false)
-
Custom: InpCustStart , InpCustEnd , InpCustColor , InpCustFill
-
Warum Market Session and Custom Session?
-
Schnelle Entscheidungen: Visuelle Session-Zonen sparen Zeit und reduzieren Fehler beim Ablesen von Uhrzeiten.
-
Bessere Setups: Session-Highs/-Lows sind bewährte Bezugspunkte für Breakouts, Pullbacks und Volatilitätsstrategien.
-
Anpassbar: Passt sich jedem Handelsstil an — von konservativem Daytrading bis zu schnellem Scalping.
-
Saubere Darstellung: Labels und Tooltips sorgen für einen professionellen Chart ohne Overload.
Installation
-
Datei in MQL5/Indicators kopieren.
-
MetaTrader 5 neu starten oder Navigator aktualisieren.
-
Indicator auf einen Chart ziehen und Inputs anpassen.
Support & Updates
-
Support über MQL5-Nachrichten
-
Regelmäßige Bugfixes; Feature-Wünsche werden geprüft.
Risiko-Hinweis
Dieses Tool visualisiert Session-Zonen und Levels zur Analyseunterstützung. Es ist kein automatisches Handelssystem und keine Handelsempfehlung. Handel birgt Risiken; nutze stets ein angemessenes Risikomanagement.