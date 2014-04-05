Market Session and Custom Session zeigt Markt-Sessions (Asia, London, New York) und eine frei definierbare Session direkt im Chart — inklusive Session-Zonen, High/Low-Marken, optionalen Flächenfüllungen, Labels und Tooltip-Infos. Entwickelt für Intraday-Trader, Scalper und Analysten, die Session-strukturen und wiederkehrende Levels schnell erkennen wollen.

Highlights

Visuelle Markierung wichtiger Handelszeiten für sofortige Orientierung.

Session-Highs und -Lows automatisch markieren — ideal für Breakout-Setups und Volatilitätsanalysen.

Individuelle Custom-Session für eigene Märkte oder persönliche Zeitzonen.

Anzeige der letzten N Tage (Historie) zur Erkennung wiederkehrender Zonen.

Leistungsarm, übersichtlich und vollständig konfigurierbar.

Funktionen

Vorgefertigte Sessions: Asia , London , New York .

Custom Session mit frei wählbaren Start/Endzeiten.

History-Modus: zeige N Tage zurückliegender Sessions.

High/Low-Linien und optionale farbige Flächen.

Anpassbare Farben und Linienbreite.

Labels & Tooltips für schnelle Informationen im Chart.

Einfache Parameter im Input-Fenster.

Eingabeparameter

GLOBAL SETTINGS InpDaysHistory — Anzahl Tage in der Historie InpLineWidth — Linienstärke InpShowLabels — Session-Namen anzeigen (true/false)

ASIA / LONDON / NEW YORK / CUSTOM InpShow... — Session ein/aus Inp...Start / Inp...End — Start / Endzeit (HH:MM) Inp...Color — Farbe der Session Inp...Fill — Fläche füllen (true/false) Custom: InpCustStart , InpCustEnd , InpCustColor , InpCustFill



Warum Market Session and Custom Session?

Schnelle Entscheidungen: Visuelle Session-Zonen sparen Zeit und reduzieren Fehler beim Ablesen von Uhrzeiten.

Bessere Setups: Session-Highs/-Lows sind bewährte Bezugspunkte für Breakouts, Pullbacks und Volatilitätsstrategien.

Anpassbar: Passt sich jedem Handelsstil an — von konservativem Daytrading bis zu schnellem Scalping.

Saubere Darstellung: Labels und Tooltips sorgen für einen professionellen Chart ohne Overload.

Installation

Datei in MQL5/Indicators kopieren. MetaTrader 5 neu starten oder Navigator aktualisieren. Indicator auf einen Chart ziehen und Inputs anpassen.

Support & Updates

Support über MQL5-Nachrichten

Regelmäßige Bugfixes; Feature-Wünsche werden geprüft.

Risiko-Hinweis

Dieses Tool visualisiert Session-Zonen und Levels zur Analyseunterstützung. Es ist kein automatisches Handelssystem und keine Handelsempfehlung. Handel birgt Risiken; nutze stets ein angemessenes Risikomanagement.