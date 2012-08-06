CRT Pro Dashboard Multi Timeframe Liquidity

CRT Pro Dashboard - Multi Timeframe Candle Range Theory Tool

CRT Pro Dashboard ist ein professionelles Multi-Timeframe Candle Range Theory (CRT)-Analysetool, das für Händler entwickelt wurde, die sich auf Marktverhalten, Liquiditätsinteraktion und strukturierte Preisausweitung konzentrieren.

Der Indikator scannt kontinuierlich mehrere Zeitrahmen, um gültige CRT-Formationen zu erkennen, verfolgt ihren Verlauf in Echtzeit und zeigt ihren Status über ein übersichtliches, intuitives Dashboard direkt auf dem Chart an.

🔹 Was der Indikator leistet

Automatische Erkennung von CRT-Formationen auf der Grundlage des Kerzenbereichsverhaltens

Identifiziert KAUFEN oder VERKAUFEN der CRT-Richtung entsprechend der Kerzenakzeptanz innerhalb des vorherigen Bereichs

Zeichnet wichtige CRT-Referenzwerte auf dem Chart ein: Liquiditätsniveau Zielbereichsebene

Überwacht jeden CRT, bis er abgeschlossen ist: Abgeschlossen (Bereichserweiterung) Gescheitert oder durch einen Gegen-CRT ungültig gemacht wird

Verfolgt CRT-Zustände unabhängig über mehrere Zeitrahmen hinweg

CRT-Dashboard für mehrere Zeitrahmen

Das Dashboard bietet einen Echtzeit-Überblick über den CRT-Status in ausgewählten Zeitrahmen und zeigt an:

Aktive CRT-Richtung (BUY / SELL)

Gegenläufige CRT-Bedingungen

Inaktive oder abgeschlossene Zustände

Jeder Zeitrahmen ist für eine sofortige visuelle Klarheit farbkodiert.

🔹 Unterstützte Zeitrahmen

Vollständig konfigurierbar pro Benutzer:

MN1, W1, D1

H12, H8, H6

H4, H3, H2

H1, M15

🔹 Entwickelt für CRT-Trader

Ideal für Trader, die die Candle Range Theory verwenden

Nützlich für liquiditätsbasierte und strukturfokussierte Handelsmodelle

Entwickelt, um diskretionäre Entscheidungen zu unterstützen

Saubere Visualisierung ohne traditionelle Indikatoren

⚠️ Wichtige Hinweise

Dieser Indikator generiert keine Handelssignale

Es werden keine Vorschläge für Einstiege, Ausstiege, Stop-Loss oder Take-Profit gemacht.

Das Tool ist ausschließlich für die Marktstruktur- und CRT-Analyse gedacht.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Tool soll die Analyse unterstützen, nicht ein angemessenes Risikomanagement ersetzen.