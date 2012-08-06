CRT Pro Dashboard Multi Timeframe Liquidity
- Osmar Gabriel Medina Flores
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
CRT Pro Dashboard - Multi Timeframe Candle Range Theory Tool
CRT Pro Dashboard ist ein professionelles Multi-Timeframe Candle Range Theory (CRT)-Analysetool, das für Händler entwickelt wurde, die sich auf Marktverhalten, Liquiditätsinteraktion und strukturierte Preisausweitung konzentrieren.
Der Indikator scannt kontinuierlich mehrere Zeitrahmen, um gültige CRT-Formationen zu erkennen, verfolgt ihren Verlauf in Echtzeit und zeigt ihren Status über ein übersichtliches, intuitives Dashboard direkt auf dem Chart an.
🔹 Was der Indikator leistet
-
Automatische Erkennung von CRT-Formationen auf der Grundlage des Kerzenbereichsverhaltens
-
Identifiziert KAUFEN oder VERKAUFEN der CRT-Richtung entsprechend der Kerzenakzeptanz innerhalb des vorherigen Bereichs
-
Zeichnet wichtige CRT-Referenzwerte auf dem Chart ein:
-
Liquiditätsniveau
-
Zielbereichsebene
-
-
Überwacht jeden CRT, bis er abgeschlossen ist:
-
Abgeschlossen (Bereichserweiterung)
-
Gescheitert
-
oder durch einen Gegen-CRT ungültig gemacht wird
-
-
Verfolgt CRT-Zustände unabhängig über mehrere Zeitrahmen hinweg
CRT-Dashboard für mehrere Zeitrahmen
Das Dashboard bietet einen Echtzeit-Überblick über den CRT-Status in ausgewählten Zeitrahmen und zeigt an:
-
Aktive CRT-Richtung (BUY / SELL)
-
Gegenläufige CRT-Bedingungen
-
Inaktive oder abgeschlossene Zustände
Jeder Zeitrahmen ist für eine sofortige visuelle Klarheit farbkodiert.
🔹 Unterstützte Zeitrahmen
Vollständig konfigurierbar pro Benutzer:
-
MN1, W1, D1
-
H12, H8, H6
-
H4, H3, H2
-
H1, M15
🔹 Entwickelt für CRT-Trader
-
Ideal für Trader, die die Candle Range Theory verwenden
-
Nützlich für liquiditätsbasierte und strukturfokussierte Handelsmodelle
-
Entwickelt, um diskretionäre Entscheidungen zu unterstützen
-
Saubere Visualisierung ohne traditionelle Indikatoren
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Dieser Indikator generiert keine Handelssignale
-
Es werden keine Vorschläge für Einstiege, Ausstiege, Stop-Loss oder Take-Profit gemacht.
-
Das Tool ist ausschließlich für die Marktstruktur- und CRT-Analyse gedacht.
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Tool soll die Analyse unterstützen, nicht ein angemessenes Risikomanagement ersetzen.