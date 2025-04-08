🔹 CRT Strategy Pro – Exact RR EA (MT5)

CRT Strategy Pro – Exact RR EA es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ejecutar operaciones automáticas basadas en un patrón estructural de 3 velas, con gestión de riesgo profesional, cálculo exacto de Riesgo/Beneficio (RR) y control total del horario operativo.

Este EA está orientado a traders que buscan disciplina, consistencia y control absoluto del riesgo, eliminando decisiones emocionales y errores de ejecución manual.

🧠 LÓGICA DE OPERACIÓN

El EA analiza un timeframe fijo definido por el usuario, independientemente del timeframe del gráfico.

La entrada se basa en un patrón de 3 velas:

La vela previa (estructura)

Una ruptura clara del máximo o mínimo

Un cierre de rechazo dentro del rango estructural

Condiciones clave:

✔️ Ruptura mínima en puntos (filtro de falsas rupturas)

✔️ Confirmación solo con velas cerradas

✔️ 1 operación por vela válida

✔️ No repaint

🎯 TAKE PROFIT POR ESTRUCTURA + RR EXACTO

El Take Profit se fija en el extremo estructural previo

El Stop Loss se calcula automáticamente para cumplir un Riesgo/Beneficio exacto

Si el RR mínimo configurado NO se puede cumplir respetando la estructura,

👉 la operación NO se ejecuta

Esto evita entradas forzadas y operaciones con RR distorsionado.

💰 GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA

El EA permite dos modos:

✔️ Riesgo porcentual (recomendado)

El lote se calcula dinámicamente según: Balance actual % de riesgo configurado Distancia real del Stop Loss



✔️ Lote fijo

Para traders que prefieren control manual del volumen

🧲 BREAK EVEN + CIERRE PARCIAL AUTOMÁTICO

Cuando el precio alcanza un múltiplo de riesgo definido:

Se ejecuta cierre parcial automático

El Stop Loss se mueve a Break Even

Se puede aplicar un offset en puntos para cubrir spreads

Todo el proceso es automático y se ejecuta una sola vez por operación.

⏰ HORARIO DE OPERACIÓN Y CIERRE FORZOSO

✔️ Horario operativo configurable (HHMM)

✔️ Filtro por días de la semana

✔️ Cierre forzoso automático a una hora específica

Ideal para trading intradía y control de exposición.

🔁 CONTROL MANUAL BUY / SELL

Incluye botones interactivos en el gráfico para:

Activar / desactivar COMPRAS

Activar / desactivar VENTAS

Cambiar la dirección sin detener el EA

🔑 MAGIC NUMBER POR TIMEFRAME

Cada timeframe utiliza un Magic Number independiente, permitiendo:

Múltiples símbolos

Múltiples temporalidades

Varias instancias del EA sin conflictos

⚙️ COMPATIBILIDAD

✔️ MetaTrader 5

✔️ Forex, Índices, Oro, Criptomonedas

✔️ Cuentas demo y reales

✔️ No requiere indicadores externos

⚠️ AVISO DE RIESGO

Este EA es una herramienta automatizada de trading.

No garantiza resultados ni beneficios.

El trading implica riesgo y es responsabilidad del usuario.

🧠 General Settings

📋 DESGLOSE COMPLETO DE INPUTS (ES / EN)

TimeframeTrabajo

ES: Timeframe donde el EA analiza el patrón y ejecuta operaciones.

EN: Timeframe used for pattern analysis and trade execution.

MinRR

ES: Riesgo/Beneficio mínimo requerido. Si no se cumple exactamente, no hay trade.

EN: Minimum Risk/Reward required. If exact RR is not met, no trade is opened.

💰 Risk Management

UsarRiesgoPorcentaje

ES: Activa el cálculo automático de lote por porcentaje de riesgo.

EN: Enables percentage-based risk calculation.

PorcentajeRiesgo

ES: Porcentaje del balance arriesgado por operación.

EN: Percentage of account balance risked per trade.

FixedLot

ES: Lote fijo si el riesgo porcentual está desactivado.

EN: Fixed lot size when percentage risk is disabled.

📉 Breakout Filter

MinBreakPoints

ES: Ruptura mínima en puntos para validar el patrón.

EN: Minimum breakout distance in points to validate the pattern.

⏰ Trading Schedule

UsarHorarioOperativo

ES: Limita las operaciones a un horario específico.

EN: Restricts trading to a specific time window.

InicioOperativa / FinOperativa

ES: Horario de inicio y fin (HHMM).

EN: Start and end trading time (HHMM).

🔒 Forced Close

UsarCierreForzoso

ES: Activa el cierre automático de posiciones.

EN: Enables automatic forced closing.

HoraCierreForzoso

ES: Hora exacta para cerrar todas las posiciones del EA.

EN: Exact time to close all EA positions.

🔁 Trade Direction

PermitirComprasInicial / PermitirVentasInicial

ES: Define si el EA inicia permitiendo BUY o SELL.

EN: Defines if BUY or SELL trades are initially allowed.

🧲 Break Even & Partial Close

EnableBreakEven

ES: Activa Break Even automático.

EN: Enables automatic Break Even.

BE_Multiplier

ES: Múltiplo de riesgo necesario para activar BE.

EN: Risk multiple required to trigger BE.

BE_OffsetPoints

ES: Offset adicional en puntos al mover el SL.

EN: Extra offset in points when moving SL.

PartialClosePercent

ES: Porcentaje del volumen a cerrar parcialmente.

EN: Percentage of volume to close partially.

📅 Trading Days

OperarLunes a OperarViernes

ES: Días permitidos para operar.

EN: Allowed trading days.

🔑 Magic Numbers

MagicNumber_*

ES: Magic Number específico por timeframe para evitar conflictos.

EN: Timeframe-specific Magic Numbers to avoid conflicts.

⚠️ Aviso de riesgo

Este EA es una herramienta automatizada de trading.

No garantiza resultados ni beneficios.

El trading implica riesgo y es responsabilidad del usuario configurar correctamente el sistema.