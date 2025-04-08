CRT Strategy Pro Exact RR EA

CRT Strategy Pro – Exact RR EA es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5, diseñado para traders que buscan precisión, disciplina y control absoluto del riesgo, sin depender de indicadores técnicos tradicionales.

El EA opera basado en estructura de mercado real y acción del precio, calculando automáticamente el Stop Loss exacto necesario para cumplir un Risk-Reward mínimo predefinido, garantizando coherencia matemática en cada operación.

Su lógica es multitemporal, permitiendo operar desde scalping estructural hasta swing y position trading, adaptándose al estilo del trader.

⏱️ TEMPORALIDADES SOPORTADAS

Desde M15 hasta MN (Mensual)
✔ Compatible con scalping, day trading, swing y position trading
✔ La lógica se adapta automáticamente a la temporalidad seleccionada

🔥 CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Exact Risk-Reward automático
El EA ajusta el Stop Loss de forma dinámica para cumplir el RR mínimo configurado.

Take Profit por estructura real
Objetivos basados en máximos y mínimos relevantes del mercado.

Gestión de riesgo profesional

  • Riesgo por porcentaje del balance

  • Tamaño de lote automático

  • Compatible con cualquier tamaño de cuenta

Break Even inteligente
Protección automática del capital al alcanzar un RR definido.

Cierre parcial configurable
Asegura ganancias sin cerrar totalmente la operación.

Horario de operación personalizable
Opera solo dentro del horario establecido por el usuario.

Sin indicadores
Lógica basada exclusivamente en precio y estructura de mercado.

🧠 PERFIL DE TRADER IDEAL

✔ Traders estructurales
✔ Traders de cuentas fondeadas y prop firms
✔ Traders que operan múltiples temporalidades
✔ Traders enfocados en RR exacto y gestión profesional

🔹 CRT Strategy Pro – Exact RR EA (MT5)

CRT Strategy Pro – Exact RR EA es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ejecutar operaciones automáticas basadas en un patrón estructural de 3 velas, con gestión de riesgo profesional, cálculo exacto de Riesgo/Beneficio (RR) y control total del horario operativo.

Este EA está orientado a traders que buscan disciplina, consistencia y control absoluto del riesgo, eliminando decisiones emocionales y errores de ejecución manual.

🧠 LÓGICA DE OPERACIÓN

El EA analiza un timeframe fijo definido por el usuario, independientemente del timeframe del gráfico.

La entrada se basa en un patrón de 3 velas:

  • La vela previa (estructura)

  • Una ruptura clara del máximo o mínimo

  • Un cierre de rechazo dentro del rango estructural

Condiciones clave:

✔️ Ruptura mínima en puntos (filtro de falsas rupturas)
✔️ Confirmación solo con velas cerradas
✔️ 1 operación por vela válida
✔️ No repaint

🎯 TAKE PROFIT POR ESTRUCTURA + RR EXACTO

  • El Take Profit se fija en el extremo estructural previo

  • El Stop Loss se calcula automáticamente para cumplir un Riesgo/Beneficio exacto

  • Si el RR mínimo configurado NO se puede cumplir respetando la estructura,
    👉 la operación NO se ejecuta

Esto evita entradas forzadas y operaciones con RR distorsionado.

💰 GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA

El EA permite dos modos:

✔️ Riesgo porcentual (recomendado)

  • El lote se calcula dinámicamente según:

    • Balance actual

    • % de riesgo configurado

    • Distancia real del Stop Loss

✔️ Lote fijo

  • Para traders que prefieren control manual del volumen

🧲 BREAK EVEN + CIERRE PARCIAL AUTOMÁTICO

Cuando el precio alcanza un múltiplo de riesgo definido:

  • Se ejecuta cierre parcial automático

  • El Stop Loss se mueve a Break Even

  • Se puede aplicar un offset en puntos para cubrir spreads

Todo el proceso es automático y se ejecuta una sola vez por operación.

⏰ HORARIO DE OPERACIÓN Y CIERRE FORZOSO

✔️ Horario operativo configurable (HHMM)
✔️ Filtro por días de la semana
✔️ Cierre forzoso automático a una hora específica

Ideal para trading intradía y control de exposición.

🔁 CONTROL MANUAL BUY / SELL

Incluye botones interactivos en el gráfico para:

  • Activar / desactivar COMPRAS

  • Activar / desactivar VENTAS

  • Cambiar la dirección sin detener el EA

🔑 MAGIC NUMBER POR TIMEFRAME

Cada timeframe utiliza un Magic Number independiente, permitiendo:

  • Múltiples símbolos

  • Múltiples temporalidades

  • Varias instancias del EA sin conflictos

⚙️ COMPATIBILIDAD

✔️ MetaTrader 5
✔️ Forex, Índices, Oro, Criptomonedas
✔️ Cuentas demo y reales
✔️ No requiere indicadores externos

⚠️ AVISO DE RIESGO

Este EA es una herramienta automatizada de trading.
No garantiza resultados ni beneficios.
El trading implica riesgo y es responsabilidad del usuario.

📋 DESGLOSE COMPLETO DE INPUTS (ES / EN)

🧠 General Settings

TimeframeTrabajo
ES: Timeframe donde el EA analiza el patrón y ejecuta operaciones.
EN: Timeframe used for pattern analysis and trade execution.

MinRR
ES: Riesgo/Beneficio mínimo requerido. Si no se cumple exactamente, no hay trade.
EN: Minimum Risk/Reward required. If exact RR is not met, no trade is opened.

💰 Risk Management

UsarRiesgoPorcentaje
ES: Activa el cálculo automático de lote por porcentaje de riesgo.
EN: Enables percentage-based risk calculation.

PorcentajeRiesgo
ES: Porcentaje del balance arriesgado por operación.
EN: Percentage of account balance risked per trade.

FixedLot
ES: Lote fijo si el riesgo porcentual está desactivado.
EN: Fixed lot size when percentage risk is disabled.

📉 Breakout Filter

MinBreakPoints
ES: Ruptura mínima en puntos para validar el patrón.
EN: Minimum breakout distance in points to validate the pattern.

⏰ Trading Schedule

UsarHorarioOperativo
ES: Limita las operaciones a un horario específico.
EN: Restricts trading to a specific time window.

InicioOperativa / FinOperativa
ES: Horario de inicio y fin (HHMM).
EN: Start and end trading time (HHMM).

🔒 Forced Close

UsarCierreForzoso
ES: Activa el cierre automático de posiciones.
EN: Enables automatic forced closing.

HoraCierreForzoso
ES: Hora exacta para cerrar todas las posiciones del EA.
EN: Exact time to close all EA positions.

🔁 Trade Direction

PermitirComprasInicial / PermitirVentasInicial
ES: Define si el EA inicia permitiendo BUY o SELL.
EN: Defines if BUY or SELL trades are initially allowed.

🧲 Break Even & Partial Close

EnableBreakEven
ES: Activa Break Even automático.
EN: Enables automatic Break Even.

BE_Multiplier
ES: Múltiplo de riesgo necesario para activar BE.
EN: Risk multiple required to trigger BE.

BE_OffsetPoints
ES: Offset adicional en puntos al mover el SL.
EN: Extra offset in points when moving SL.

PartialClosePercent
ES: Porcentaje del volumen a cerrar parcialmente.
EN: Percentage of volume to close partially.

📅 Trading Days

OperarLunes a OperarViernes
ES: Días permitidos para operar.
EN: Allowed trading days.

🔑 Magic Numbers

MagicNumber_*
ES: Magic Number específico por timeframe para evitar conflictos.
EN: Timeframe-specific Magic Numbers to avoid conflicts.

⚠️ Aviso de riesgo

Este EA es una herramienta automatizada de trading.
No garantiza resultados ni beneficios.
El trading implica riesgo y es responsabilidad del usuario configurar correctamente el sistema.


Otros productos de este autor
CRT Pro Dashboard Multi Timeframe Liquidity
Osmar Gabriel Medina Flores
Indicadores
CRT Pro Dashboard – Herramienta CRT Multi Temporalidad CRT Pro Dashboard es una herramienta profesional de análisis Candle Range Theory (CRT) en múltiples temporalidades, diseñada para traders que estudian el comportamiento del rango, la interacción con liquidez y la expansión estructural del precio . El indicador analiza constantemente distintas temporalidades para detectar formaciones CRT válidas , darles seguimiento en tiempo real y mostrar su estado mediante un dashboard claro e intuitivo di
