CRT Strategy Pro Exact RR EA
- Asesores Expertos
- Osmar Gabriel Medina Flores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
CRT Strategy Pro – Exact RR EA es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5, diseñado para traders que buscan precisión, disciplina y control absoluto del riesgo, sin depender de indicadores técnicos tradicionales.
El EA opera basado en estructura de mercado real y acción del precio, calculando automáticamente el Stop Loss exacto necesario para cumplir un Risk-Reward mínimo predefinido, garantizando coherencia matemática en cada operación.
Su lógica es multitemporal, permitiendo operar desde scalping estructural hasta swing y position trading, adaptándose al estilo del trader.
⏱️ TEMPORALIDADES SOPORTADAS
✔ Desde M15 hasta MN (Mensual)
✔ Compatible con scalping, day trading, swing y position trading
✔ La lógica se adapta automáticamente a la temporalidad seleccionada
🔥 CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
✅ Exact Risk-Reward automático
El EA ajusta el Stop Loss de forma dinámica para cumplir el RR mínimo configurado.
✅ Take Profit por estructura real
Objetivos basados en máximos y mínimos relevantes del mercado.
✅ Gestión de riesgo profesional
-
Riesgo por porcentaje del balance
-
Tamaño de lote automático
-
Compatible con cualquier tamaño de cuenta
✅ Break Even inteligente
Protección automática del capital al alcanzar un RR definido.
✅ Cierre parcial configurable
Asegura ganancias sin cerrar totalmente la operación.
✅ Horario de operación personalizable
Opera solo dentro del horario establecido por el usuario.
✅ Sin indicadores
Lógica basada exclusivamente en precio y estructura de mercado.
🧠 PERFIL DE TRADER IDEAL
✔ Traders estructurales
✔ Traders de cuentas fondeadas y prop firms
✔ Traders que operan múltiples temporalidades
✔ Traders enfocados en RR exacto y gestión profesional
🔹 CRT Strategy Pro – Exact RR EA (MT5)
CRT Strategy Pro – Exact RR EA es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ejecutar operaciones automáticas basadas en un patrón estructural de 3 velas, con gestión de riesgo profesional, cálculo exacto de Riesgo/Beneficio (RR) y control total del horario operativo.
Este EA está orientado a traders que buscan disciplina, consistencia y control absoluto del riesgo, eliminando decisiones emocionales y errores de ejecución manual.
🧠 LÓGICA DE OPERACIÓN
El EA analiza un timeframe fijo definido por el usuario, independientemente del timeframe del gráfico.
La entrada se basa en un patrón de 3 velas:
-
La vela previa (estructura)
-
Una ruptura clara del máximo o mínimo
-
Un cierre de rechazo dentro del rango estructural
Condiciones clave:
✔️ Ruptura mínima en puntos (filtro de falsas rupturas)
✔️ Confirmación solo con velas cerradas
✔️ 1 operación por vela válida
✔️ No repaint
🎯 TAKE PROFIT POR ESTRUCTURA + RR EXACTO
-
El Take Profit se fija en el extremo estructural previo
-
El Stop Loss se calcula automáticamente para cumplir un Riesgo/Beneficio exacto
-
Si el RR mínimo configurado NO se puede cumplir respetando la estructura,
👉 la operación NO se ejecuta
Esto evita entradas forzadas y operaciones con RR distorsionado.
💰 GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA
El EA permite dos modos:
✔️ Riesgo porcentual (recomendado)
-
El lote se calcula dinámicamente según:
-
Balance actual
-
% de riesgo configurado
-
Distancia real del Stop Loss
-
✔️ Lote fijo
-
Para traders que prefieren control manual del volumen
🧲 BREAK EVEN + CIERRE PARCIAL AUTOMÁTICO
Cuando el precio alcanza un múltiplo de riesgo definido:
-
Se ejecuta cierre parcial automático
-
El Stop Loss se mueve a Break Even
-
Se puede aplicar un offset en puntos para cubrir spreads
Todo el proceso es automático y se ejecuta una sola vez por operación.
⏰ HORARIO DE OPERACIÓN Y CIERRE FORZOSO
✔️ Horario operativo configurable (HHMM)
✔️ Filtro por días de la semana
✔️ Cierre forzoso automático a una hora específica
Ideal para trading intradía y control de exposición.
🔁 CONTROL MANUAL BUY / SELL
Incluye botones interactivos en el gráfico para:
-
Activar / desactivar COMPRAS
-
Activar / desactivar VENTAS
-
Cambiar la dirección sin detener el EA
🔑 MAGIC NUMBER POR TIMEFRAME
Cada timeframe utiliza un Magic Number independiente, permitiendo:
-
Múltiples símbolos
-
Múltiples temporalidades
-
Varias instancias del EA sin conflictos
⚙️ COMPATIBILIDAD
✔️ MetaTrader 5
✔️ Forex, Índices, Oro, Criptomonedas
✔️ Cuentas demo y reales
✔️ No requiere indicadores externos
⚠️ AVISO DE RIESGO
Este EA es una herramienta automatizada de trading.
No garantiza resultados ni beneficios.
El trading implica riesgo y es responsabilidad del usuario.
🧠 General Settings
TimeframeTrabajo
ES: Timeframe donde el EA analiza el patrón y ejecuta operaciones.
EN: Timeframe used for pattern analysis and trade execution.
MinRR
ES: Riesgo/Beneficio mínimo requerido. Si no se cumple exactamente, no hay trade.
EN: Minimum Risk/Reward required. If exact RR is not met, no trade is opened.
💰 Risk Management
UsarRiesgoPorcentaje
ES: Activa el cálculo automático de lote por porcentaje de riesgo.
EN: Enables percentage-based risk calculation.
PorcentajeRiesgo
ES: Porcentaje del balance arriesgado por operación.
EN: Percentage of account balance risked per trade.
FixedLot
ES: Lote fijo si el riesgo porcentual está desactivado.
EN: Fixed lot size when percentage risk is disabled.
📉 Breakout Filter
MinBreakPoints
ES: Ruptura mínima en puntos para validar el patrón.
EN: Minimum breakout distance in points to validate the pattern.
⏰ Trading Schedule
UsarHorarioOperativo
ES: Limita las operaciones a un horario específico.
EN: Restricts trading to a specific time window.
InicioOperativa / FinOperativa
ES: Horario de inicio y fin (HHMM).
EN: Start and end trading time (HHMM).
🔒 Forced Close
UsarCierreForzoso
ES: Activa el cierre automático de posiciones.
EN: Enables automatic forced closing.
HoraCierreForzoso
ES: Hora exacta para cerrar todas las posiciones del EA.
EN: Exact time to close all EA positions.
🔁 Trade Direction
PermitirComprasInicial / PermitirVentasInicial
ES: Define si el EA inicia permitiendo BUY o SELL.
EN: Defines if BUY or SELL trades are initially allowed.
🧲 Break Even & Partial Close
EnableBreakEven
ES: Activa Break Even automático.
EN: Enables automatic Break Even.
BE_Multiplier
ES: Múltiplo de riesgo necesario para activar BE.
EN: Risk multiple required to trigger BE.
BE_OffsetPoints
ES: Offset adicional en puntos al mover el SL.
EN: Extra offset in points when moving SL.
PartialClosePercent
ES: Porcentaje del volumen a cerrar parcialmente.
EN: Percentage of volume to close partially.
📅 Trading Days
OperarLunes a OperarViernes
ES: Días permitidos para operar.
EN: Allowed trading days.
🔑 Magic Numbers
MagicNumber_*
ES: Magic Number específico por timeframe para evitar conflictos.
EN: Timeframe-specific Magic Numbers to avoid conflicts.
⚠️ Aviso de riesgo
Este EA es una herramienta automatizada de trading.
No garantiza resultados ni beneficios.
El trading implica riesgo y es responsabilidad del usuario configurar correctamente el sistema.