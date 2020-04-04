Institutional OrderFlow Insight

🎯 Institutionelle OrderFlow-Einblicke

Smart Money Concepts (SMC) Indikator für MetaTrader 5

Professionelles Trading-Tool, das den institutionellen Orderflow, die Marktstruktur und die Smart-Money-Aktivitäten durch fortschrittliche Smart-Money-Concepts (SMC)-Analysen aufzeigt.

🔥 S MART MONEY CONCEPTS SUITE

Marktstruktur-Analyse:

Erkennung von Strukturbrüchen (BOS) - Identifizierung von Trendfortsetzungen

Change of Character (CHOCH) Erkennung - Erkennen von Trendumkehrungen

Swing Point Analyse - Professionelle Erkennung von Hochs und Tiefs

Order Flow-Erkennung:

Orderblock-Erkennung - Bullish & Bearish institutionelle Zonen

Fair Value Gaps (FVG) - Erkennung von Preisineffizienzen

Liquiditätspools - Hochwahrscheinliche Liquiditätszonen

Breaker Blocks - Fehlerstellen in der Marktstruktur

Visualisierung:

Farbcodierte SMC-Elemente zur einfachen Erkennung

Saubere, professionelle Chartdarstellung

Anpassbare Farbschemata

Chart-Anmerkungen in institutioneller Qualität

🚨 A LERT-SYSTEM

Multi-Channel-Warnungen:

Popup-Warnungen - Bildschirmbenachrichtigungen

Sound Alerts - Audiosignale

Push-Benachrichtigungen - Mobile Benachrichtigungen

E-Mail-Warnungen - E-Mail-Benachrichtigungen

Alert-Bedingungen:

Order Block Formationen

Fair Value Gap Erscheinungen

Bruch der Struktur Signale

Änderung von Zeichenmustern

Identifizierung von Liquiditätszonen

Breaker-Block-Formationen

Verwaltung von Warnungen:

Einmal-per-Balken-Warnungen zur Vermeidung von Spam

Anpassbare Alarmtöne

Zeitrahmenspezifische Konfigurationen

🎨 EINGABEPARAMETER

Erkennungseinstellungen:

SwingStrength - Empfindlichkeit der Swing-Punkt-Erkennung (1-10)

MinFVGSize - Mindestgröße des Fair Value Gaps

MinVolumeFactor - Volumenfilter für die Validierung

Display Toggles:

ShowOB - Visualisierung des Orderblocks

ShowFVG - Fair Value Gap-Anzeige

ShowBreaker - Markierung des Breaker-Blocks

ShowBOS_CHOCH - BOS/CHOCH Kennzeichnungen

ShowLiquidity - Markierung der Liquiditätszone

Alert-Konfiguration:

Individuelle Toggles für jedes SMC-Konzept

Mehrkanalige Alarmzustellung

Farbanpassung für alle Elemente

Visuelle Anpassung:

BullishOB_Color - Bullish Order Block Farbe

BearishOB_Color - Farbe des Bearish Order Blocks

FVG_Color - Fair Value Gap Farbe

Breaker_Color - Farbe des Breaker-Blocks

BOS_Color - Farbe des Strukturbruchs

CHOCH_Color - Change of Character Farbe

🏆 PROFESSIONELLE FUNKTIONEN

Für Privatanleger:

Verstehen Sie den institutionellen Handel mit klaren visuellen Darstellungen

Gleichen Sie das Spielfeld gegen smartes Geld aus

Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktstruktur

Vermeiden Sie Fallen für den Einzelhandel

Für fortgeschrittene Trader:

Erweiterte Marktstrukturanalyse

Anpassbare Erkennungsparameter

Multi-Timeframe SMC-Analyse

Backtest-bereite visuelle Marker

📈 HANDELSANWENDUNGEN

Institutioneller Auftragsfluss:

Identifizieren Sie institutionelle Orderblöcke für Entrys

Fair Value Gaps für Mean Reversion handeln

Smart Money Flow mit BOS/CHOCH-Signalenverfolgen

Marktstruktur-Handel:

Handeln Sie Ausbrüche mit bestätigten BOS-Signalen

Abfangen von Umkehrungen mit CHOCH-Erkennung

Identifizierung von Liquiditätsschwankungen für das Timing

🔧 TECHNISCHE DATEN

Plattform : MetaTrader 5 (Build 1400+)

Indikator-Typ : Smart Money-Konzepte (SMC)

Zeitrahmen : Alle (M1 bis MN1)

Märkte: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe

📥 INSTALLATION

Schnellstart:

Installieren Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren/ MetaTrader 5 neu starten Auf einen beliebigen Chart anwenden Einstellungen nach Bedarfanpassen

🏷️ TAGS:

Smart-Money-Konzepte , SMC-Indikator , Orderflow , Marktstruktur , Orderblöcke , Fair-Value-Lücken , BOS CHOCH , institutioneller Handel , Preisaktion , MT5-Indikator

🚀 TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT EINBLICKEN IN DEN INSTITUTIONELLEN ORDERFLOW

⚡ HAUPTVORTEILE:

Umfassende SMC Suite - Alle wichtigen Konzepte in einem Professionelle Genauigkeit - Verfeinerte Erkennungsalgorithmen Anpassbare Erfahrung - Passt sich an Ihren Stil an Aktive Entwicklung - Regelmäßige Updates Bewährte Ergebnisse - Von Tradern weltweit genutzt

Professionelle Smart Money Concepts Analyse für ernsthafte Trader 🎯 .