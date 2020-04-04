Institutional OrderFlow Insight
🎯 Institutionelle OrderFlow-Einblicke
Smart Money Concepts (SMC) Indikator für MetaTrader 5
Professionelles Trading-Tool, das den institutionellen Orderflow, die Marktstruktur und die Smart-Money-Aktivitäten durch fortschrittliche Smart-Money-Concepts (SMC)-Analysen aufzeigt.
🔥 S MART MONEY CONCEPTS SUITE
Marktstruktur-Analyse:
-
Erkennung von Strukturbrüchen (BOS) - Identifizierung von Trendfortsetzungen
-
Change of Character (CHOCH) Erkennung - Erkennen von Trendumkehrungen
-
Swing Point Analyse - Professionelle Erkennung von Hochs und Tiefs
Order Flow-Erkennung:
-
Orderblock-Erkennung - Bullish & Bearish institutionelle Zonen
-
Fair Value Gaps (FVG) - Erkennung von Preisineffizienzen
-
Liquiditätspools - Hochwahrscheinliche Liquiditätszonen
-
Breaker Blocks - Fehlerstellen in der Marktstruktur
Visualisierung:
-
Farbcodierte SMC-Elemente zur einfachen Erkennung
-
Saubere, professionelle Chartdarstellung
-
Anpassbare Farbschemata
-
Chart-Anmerkungen in institutioneller Qualität
🚨 A LERT-SYSTEM
Multi-Channel-Warnungen:
-
Popup-Warnungen - Bildschirmbenachrichtigungen
-
Sound Alerts - Audiosignale
-
Push-Benachrichtigungen - Mobile Benachrichtigungen
-
E-Mail-Warnungen - E-Mail-Benachrichtigungen
Alert-Bedingungen:
-
Order Block Formationen
-
Fair Value Gap Erscheinungen
-
Bruch der Struktur Signale
-
Änderung von Zeichenmustern
-
Identifizierung von Liquiditätszonen
-
Breaker-Block-Formationen
Verwaltung von Warnungen:
-
Einmal-per-Balken-Warnungen zur Vermeidung von Spam
-
Anpassbare Alarmtöne
-
Zeitrahmenspezifische Konfigurationen
🎨 EINGABEPARAMETER
Erkennungseinstellungen:
-
SwingStrength - Empfindlichkeit der Swing-Punkt-Erkennung (1-10)
-
MinFVGSize - Mindestgröße des Fair Value Gaps
-
MinVolumeFactor - Volumenfilter für die Validierung
Display Toggles:
-
ShowOB - Visualisierung des Orderblocks
-
ShowFVG - Fair Value Gap-Anzeige
-
ShowBreaker - Markierung des Breaker-Blocks
-
ShowBOS_CHOCH - BOS/CHOCH Kennzeichnungen
-
ShowLiquidity - Markierung der Liquiditätszone
Alert-Konfiguration:
-
Individuelle Toggles für jedes SMC-Konzept
-
Mehrkanalige Alarmzustellung
-
Farbanpassung für alle Elemente
Visuelle Anpassung:
-
BullishOB_Color - Bullish Order Block Farbe
-
BearishOB_Color - Farbe des Bearish Order Blocks
-
FVG_Color - Fair Value Gap Farbe
-
Breaker_Color - Farbe des Breaker-Blocks
-
BOS_Color - Farbe des Strukturbruchs
-
CHOCH_Color - Change of Character Farbe
🏆 PROFESSIONELLE FUNKTIONEN
Für Privatanleger:
-
Verstehen Sie den institutionellen Handel mit klaren visuellen Darstellungen
-
Gleichen Sie das Spielfeld gegen smartes Geldaus
-
Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktstruktur
-
Vermeiden Sie Fallen für den Einzelhandel
Für fortgeschrittene Trader:
-
Erweiterte Marktstrukturanalyse
-
Anpassbare Erkennungsparameter
-
Multi-Timeframe SMC-Analyse
-
Backtest-bereite visuelle Marker
📈 HANDELSANWENDUNGEN
Institutioneller Auftragsfluss:
-
Identifizieren Sie institutionelle Orderblöcke für Entrys
-
Fair Value Gaps für Mean Reversionhandeln
-
Smart Money Flow mit BOS/CHOCH-Signalenverfolgen
Marktstruktur-Handel:
-
Handeln Sie Ausbrüche mit bestätigten BOS-Signalen
-
Abfangen von Umkehrungen mit CHOCH-Erkennung
-
Identifizierung von Liquiditätsschwankungen für das Timing
🔧 TECHNISCHE DATEN
-
Plattform: MetaTrader 5 (Build 1400+)
-
Indikator-Typ: Smart Money-Konzepte (SMC)
-
Zeitrahmen: Alle (M1 bis MN1)
-
Märkte: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe
📥 INSTALLATION
Schnellstart:
-
Installieren Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren/
-
MetaTrader 5 neu starten
-
Auf einen beliebigen Chart anwenden
-
Einstellungen nach Bedarfanpassen
⚡ HAUPTVORTEILE:
-
Umfassende SMC Suite - Alle wichtigen Konzepte in einem
-
Professionelle Genauigkeit - Verfeinerte Erkennungsalgorithmen
-
Anpassbare Erfahrung - Passt sich an Ihren Stil an
-
Aktive Entwicklung - Regelmäßige Updates
-
Bewährte Ergebnisse - Von Tradern weltweit genutzt
Professionelle Smart Money Concepts Analyse für ernsthafte Trader 🎯 .