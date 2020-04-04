Institutional OrderFlow Insight

🎯 Institutionelle OrderFlow-Einblicke

Smart Money Concepts (SMC) Indikator für MetaTrader 5

Professionelles Trading-Tool, das den institutionellen Orderflow, die Marktstruktur und die Smart-Money-Aktivitäten durch fortschrittliche Smart-Money-Concepts (SMC)-Analysen aufzeigt.

🔥 S MART MONEY CONCEPTS SUITE

Marktstruktur-Analyse:

  • Erkennung von Strukturbrüchen (BOS) - Identifizierung von Trendfortsetzungen

  • Change of Character (CHOCH) Erkennung - Erkennen von Trendumkehrungen

  • Swing Point Analyse - Professionelle Erkennung von Hochs und Tiefs

Order Flow-Erkennung:

  • Orderblock-Erkennung - Bullish & Bearish institutionelle Zonen

  • Fair Value Gaps (FVG) - Erkennung von Preisineffizienzen

  • Liquiditätspools - Hochwahrscheinliche Liquiditätszonen

  • Breaker Blocks - Fehlerstellen in der Marktstruktur

Visualisierung:

  • Farbcodierte SMC-Elemente zur einfachen Erkennung

  • Saubere, professionelle Chartdarstellung

  • Anpassbare Farbschemata

  • Chart-Anmerkungen in institutioneller Qualität

🚨 A LERT-SYSTEM

Multi-Channel-Warnungen:

  • Popup-Warnungen - Bildschirmbenachrichtigungen

  • Sound Alerts - Audiosignale

  • Push-Benachrichtigungen - Mobile Benachrichtigungen

  • E-Mail-Warnungen - E-Mail-Benachrichtigungen

Alert-Bedingungen:

  • Order Block Formationen

  • Fair Value Gap Erscheinungen

  • Bruch der Struktur Signale

  • Änderung von Zeichenmustern

  • Identifizierung von Liquiditätszonen

  • Breaker-Block-Formationen

Verwaltung von Warnungen:

  • Einmal-per-Balken-Warnungen zur Vermeidung von Spam

  • Anpassbare Alarmtöne

  • Zeitrahmenspezifische Konfigurationen

🎨 EINGABEPARAMETER

Erkennungseinstellungen:

  • SwingStrength - Empfindlichkeit der Swing-Punkt-Erkennung (1-10)

  • MinFVGSize - Mindestgröße des Fair Value Gaps

  • MinVolumeFactor - Volumenfilter für die Validierung

Display Toggles:

  • ShowOB - Visualisierung des Orderblocks

  • ShowFVG - Fair Value Gap-Anzeige

  • ShowBreaker - Markierung des Breaker-Blocks

  • ShowBOS_CHOCH - BOS/CHOCH Kennzeichnungen

  • ShowLiquidity - Markierung der Liquiditätszone

Alert-Konfiguration:

  • Individuelle Toggles für jedes SMC-Konzept

  • Mehrkanalige Alarmzustellung

  • Farbanpassung für alle Elemente

Visuelle Anpassung:

  • BullishOB_Color - Bullish Order Block Farbe

  • BearishOB_Color - Farbe des Bearish Order Blocks

  • FVG_Color - Fair Value Gap Farbe

  • Breaker_Color - Farbe des Breaker-Blocks

  • BOS_Color - Farbe des Strukturbruchs

  • CHOCH_Color - Change of Character Farbe

🏆 PROFESSIONELLE FUNKTIONEN

Für Privatanleger:

  • Verstehen Sie den institutionellen Handel mit klaren visuellen Darstellungen

  • Gleichen Sie das Spielfeld gegen smartes Geldaus

  • Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktstruktur

  • Vermeiden Sie Fallen für den Einzelhandel

Für fortgeschrittene Trader:

  • Erweiterte Marktstrukturanalyse

  • Anpassbare Erkennungsparameter

  • Multi-Timeframe SMC-Analyse

  • Backtest-bereite visuelle Marker

📈 HANDELSANWENDUNGEN

Institutioneller Auftragsfluss:

  • Identifizieren Sie institutionelle Orderblöcke für Entrys

  • Fair Value Gaps für Mean Reversionhandeln

  • Smart Money Flow mit BOS/CHOCH-Signalenverfolgen

Marktstruktur-Handel:

  • Handeln Sie Ausbrüche mit bestätigten BOS-Signalen

  • Abfangen von Umkehrungen mit CHOCH-Erkennung

  • Identifizierung von Liquiditätsschwankungen für das Timing

🔧 TECHNISCHE DATEN

  • Plattform: MetaTrader 5 (Build 1400+)

  • Indikator-Typ: Smart Money-Konzepte (SMC)

  • Zeitrahmen: Alle (M1 bis MN1)

  • Märkte: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe

📥 INSTALLATION

Schnellstart:

  1. Installieren Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren/

  2. MetaTrader 5 neu starten

  3. Auf einen beliebigen Chart anwenden

  4. Einstellungen nach Bedarfanpassen

🏷️ TAGS:

Smart-Money-Konzepte , SMC-Indikator , Orderflow , Marktstruktur , Orderblöcke , Fair-Value-Lücken , BOS CHOCH , institutioneller Handel , Preisaktion , MT5-Indikator

🚀 TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT EINBLICKEN IN DEN INSTITUTIONELLEN ORDERFLOW

HAUPTVORTEILE:

  1. Umfassende SMC Suite - Alle wichtigen Konzepte in einem

  2. Professionelle Genauigkeit - Verfeinerte Erkennungsalgorithmen

  3. Anpassbare Erfahrung - Passt sich an Ihren Stil an

  4. Aktive Entwicklung - Regelmäßige Updates

  5. Bewährte Ergebnisse - Von Tradern weltweit genutzt

Professionelle Smart Money Concepts Analyse für ernsthafte Trader 🎯 .

Weitere Produkte dieses Autors
SMC Institutional Order Flow
Gayakvad Hansaben Sumanbhai
Indikatoren
Handeln Sie in den Fußstapfen der Institutionen Der SMC Institutional Order Flow Indikator bringt die Leistungsfähigkeit professioneller Handelsstrategien direkt auf Ihr MetaTrader 5 Terminal. Dieses fortschrittliche Tool basiert auf den Kernprinzipien von Smart Money Concepts (SMC) und bildet automatisch die wichtigsten Ebenen und Strukturen ab, die von Banken und großen Institutionen verwendet werden, um den Markt zu bewegen. Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, den Markt durch die Linse d
ZigZag Pro ATR
Gayakvad Hansaben Sumanbhai
Indikatoren
Beschreibung des Produkts ZigZag Pro ATR - Intelligente Swing-Erkennung, die sich der Marktvolatilität anpasst Haben Sie genug von Standard-ZigZag-Indikatoren, die nur unter bestimmten Marktbedingungen funktionieren? ZigZag Pro ATR ist die professionelle Lösung. Dieses fortschrittliche Tool zur Erkennung von Schwankungen passt sich automatisch an die sich ändernde Volatilität an, indem es die ATR (Average True Range) verwendet, wodurch Sie klarere Signale und einen besseren Überblick über die wa
