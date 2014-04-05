Poi Oderblock

Descripción del indicador: Decisional POI + Subho Average (SUVO)

Decisional POI + Subho Average es una herramienta de trading institucional de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Combina Smart Money Concepts (SMC) con una línea de tendencia ponderada por volumende alta sensibilidad . Este indicador identifica Bloques de Órdenes "Decisionales" de alta probabilidad y proporciona un filtro de tendencia dinámico para garantizar que siempre esté en el lado correcto del mercado.

1. Características principales

  • Bloques de órdenes SUVO:Detecta automáticamente zonas de interés institucional basadas en Fair Value Gaps (FVG) y lookbacks de precios extremos.

  • Línea de Tendencia Dinámica (Subho Average): Una línea multicapa basada en EMA que cambia de color (Azul/Rojo) para señalar el impulso alcista o bajista.

  • Mitigación inteligente: Las zonas se eliminan automáticamente del gráfico si el precio las traspasa (admite mecha, cierre o mitigación del umbral medio del 50%).

  • Precios Premium y Discount: Cada PDI se divide en zonas Premium (caras) y Discount (baratas) para ayudar a los operadores a encontrar el mejor precio de entrada.

  • Visualización S-U-V-O: Cuadros profesionales de 4 etapas codificados por colores para una mayor claridad visual.

2. Ajustes y parámetros

A. Ajustes de PDI decisivos

  • Habilitar cuadros de PDI: Activa/desactiva la visualización del Bloque de Orden.

  • Mostrar últimos PDI: Controla el número máximo de zonas activas mostradas en el gráfico (Recomendado: 3-5 para mantener el gráfico limpio).

  • Área de Dibujo de Zona:

    • Vela Completa: Dibuja el cuadro desde el Máximo hasta el Mínimo de la vela.

    • Umbral Medio del 50%: Dibuja el recuadro desde el nivel de equilibrio del 50% de la vela.

  • Estilo de Mitigación:

    • Cierre: La zona desaparece sólo si una vela cierra fuera de ella.

    • Mecha : La zona desaparece en cuanto una mecha de precio toca el nivel de invalidación.

    • Umbral Medio: Desaparece si el precio cruza el 50% del punto medio de la zona.

  • Filtro de Solapamiento Estricto: Si está activado, impide dibujar varias cajas en el mismo nivel de precios para evitar el desorden.

  • Requerir FVG Estricto: Sólo identifica un PDI si va seguido de una Brecha de Valor Justo (desplazamiento institucional).

B. Ajustes de Subho Average

  • Mostrar Línea Subho: Activa/Desactiva la línea de tendencia.

  • Longitud Subho: El periodo para el cálculo. Los valores más bajos (por ejemplo, 4) son muy sensibles para scalping; los valores más altos son mejores para swing trading.

  • Factor de volumen: Ajusta la sensibilidad de la línea de tendencia en función de la volatilidad de los precios.

  • Coloralcista/bajista :Colores totalmente personalizables para los estados de tendencia alcista (azul) y bajista (rojo).

C. Diseño y Lado Derecho

  • Colores Prima/Descuento: Define los colores para las zonas de proyección Roja (Prima) y Morada (Descuento).

3. Cómo utilizarlo (Estrategia de negociación)

Paso 1: Identificar la Tendencia

Observe la Línea de Subho Media.

  • Si la línea es azul, el mercado está en una tendencia alcista.

  • Si la línea es roja, el mercado está en una tendencia bajista.

Paso 2: Localice el PDI (Punto de Interés)

Espere a que el indicador dibuje un cuadro SUVO.

  • Un PDI alcista ( tema púrpura/violeta) aparece durante una tendencia alcista.

  • Un PDI bajista ( tema rosa/rojo) aparece durante una tendencia bajista.

Paso 3: Ejecución de la entrada

  • Configuración de compra: Espere a que el precio vuelva a un PDI alcista mientras la línea Subho es azul. Para la mejor "Compra de Valor", entre en la Zona de Descuento ( la mitad inferior del cuadro).

  • Configuración de venta: Espere a que el precio vuelva a un PDI bajista mientras la línea Subho es roja. Para la mejor "Venta de Valor", entre en la Zona de Prima ( la mitad superior del cuadro).

Paso 4: Invalidación (Mitigación)

Si el precio cierra a través de la zona (basado en su configuración de Estilo de Mitigación), el indicador eliminará automáticamente la casilla. Esto le indica que el interés institucional en ese nivel se ha desplazado y que la configuración de la operación ya no es válida.

4. Consejos profesionales para obtener mejores resultados

  1. Plazos: Mejor utilizar M15, H1 y H4. Para scalping, use M1 o M5 pero mantenga la cuenta Show Lastbaja.

  2. Confluencia: Utilice la PDI como su "Dónde operar" y el cambio de color de la Subho Media como su "Cuándo operar".

  3. Gestión del Riesgo:Coloque siempre su Stop Loss ligeramente fuera de los límites de la caja POI.


