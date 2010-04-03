ESENAR EA MT5 ist ein fortschrittliches , auf Unterstützung und Widerstand basierendes automatisiertes Handelssystem, das für diszipliniertes Range-Trading auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es erkennt dynamisch das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum und bildet adaptive S&R-Zonen mit visueller Klarheit. Wenn der Preis in diese Zonen eintritt, platziert ESENAR strategisch ausstehende BuyStop- und SellStop-Aufträge und verwaltet, validiert und löscht die Aufträge automatisch, wenn sich die Marktstruktur aktualisiert.

Der EA enthält robuste Risikomanagement-Funktionen wie Trailing Stop Loss, Break Even, Geldmanagement, Spread- und Margin-Kontrollen sowie strenge Orderlimits pro Symbol. ESENAR ist vollständig konform mit den MT5-Marktregeln und führt eine umfassende Marktvalidierung, Volumennormalisierung, SL/TP-Prüfungen und Eingabeüberprüfung durch, um eine stabile und fehlerfreie Ausführung zu gewährleisten. ESENAR wurde im Hinblick auf Sicherheit entwickelt und bietet eine detaillierte Fehlerbehandlung, keine DLL-Nutzung und eine saubere visuelle S&R-Darstellung für eine transparente Strategieüberwachung.