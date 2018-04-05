Batibot EA
- Experten
- Christian Acuyong
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 5
BATIBOT EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf der Grundlage von MACD-Crossover-Signalen mit einem optionalen Trendfilter unter Verwendung eines langperiodischen gleitenden Durchschnitts handelt. Er beinhaltet ein striktes Risikomanagement, einen Schutz vor Equity Drawdowns, eine tägliche Gewinnzielkontrolle und einen zeitbasierten Handelssitzungsfilter, um nur während ausgewählter Stunden zu handeln. Der EA unterstützt intelligente Trailing-Stop-Sperren, die optionale Vermeidung von Unterstützungen und Widerständen sowie eine automatische Trendrichtungskontrolle, wodurch er sich für kontrollierte, trendfolgende Strategien mit diszipliniertem Handelsmanagement eignet.