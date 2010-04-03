Esenar EA MT5

ESENAR EA MT5 es un sistema avanzado de trading automático basado en Soportes y Resistencias, diseñado para un trading disciplinado de rangos en el marco temporal H1. Detecta dinámicamente el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un período de retroceso configurable y construye zonas de S&R adaptables con claridad visual. Cuando el precio entra en estas zonas, ESENAR coloca estratégicamente órdenes pendientes BuyStop y SellStop, gestionando, validando y cancelando automáticamente las órdenes a medida que se actualiza la estructura del mercado.

El EA incluye sólidas funciones de gestión de riesgos, como Trailing Stop Loss, Break Even, gestión monetaria, comprobaciones de spread y márgenes, y estrictos límites de órdenes por símbolo. Totalmente compatible con las reglas del mercado MT5, ESENAR realiza una completa validación de mercado, normalización de volumen, comprobaciones SL/TP y verificación de entrada, garantizando una ejecución estable y sin errores. Diseñado pensando en la seguridad, cuenta con un manejo detallado de errores, sin uso de DLL, y una representación visual limpia de S&R para un seguimiento transparente de la estrategia.


