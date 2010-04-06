Grebenka - помощник для разметки графика.





Функционал:

1. позволяет непрерывно рисовать линии ZigZag в ручном режиме, используя клики мышкой.

2. позволяет включать режим, при котором любая трендовая линия с которой в данный момент проводится манипуляция, выравнивается по горизонтали.





Горячие клавиши:

[Z] - включение/выключение режима рисования линий ZigZag вручную

[X] - включение/выключение режима горизонтальной трендовой линии

[C] - быстрая смена цвета линий ZigZag

[Del] - стандартная клавиша для удаления любых выделенных объектов





Рисовалка пригодиться тем, кто использует в своей торговле понятие “структура рынка”. Для стратегий типа Захват Ликвидности, Smart Money Concepts (SMC), ТС “Алгоритм” и т.п.



