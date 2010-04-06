Grebenka es un asistente para el marcado de gráficos.





Funcionalidad:

1. permite dibujar continuamente líneas ZigZag en modo manual mediante clics del ratón.

2. permite activar el modo en el que cualquier línea de tendencia que se esté manipulando en ese momento se alinee horizontalmente.





Teclas de acceso rápido:

[Z] - activar/desactivar el modo de trazado manual de líneas ZigZag.

[X] - activar/desactivar el modo de línea de tendencia horizontal

[ C] - cambio rápido de color de las líneas ZigZag

[ Supr ] - tecla estándar para borrar cualquier objeto seleccionado.





La herramienta de dibujo será útil para quienes utilicen el concepto de "estructura de mercado" en sus operaciones. Para estrategias como Liquidity Capture, Smart Money Concepts (SMC), TS "Algorithm", etc.



