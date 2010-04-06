Grebenka
- Индикаторы
- Aleh Daikou
- Версия: 1.0
Grebenka - помощник для разметки графика.
Функционал:
1. позволяет непрерывно рисовать линии ZigZag в ручном режиме, используя клики мышкой.
2. позволяет включать режим, при котором любая трендовая линия с которой в данный момент проводится манипуляция, выравнивается по горизонтали.
Горячие клавиши:
[Z] - включение/выключение режима рисования линий ZigZag вручную
[X] - включение/выключение режима горизонтальной трендовой линии
[C] - быстрая смена цвета линий ZigZag
[Del] - стандартная клавиша для удаления любых выделенных объектов
Рисовалка пригодиться тем, кто использует в своей торговле понятие “структура рынка”. Для стратегий типа Захват Ликвидности, Smart Money Concepts (SMC), ТС “Алгоритм” и т.п.
Навеяно индикатором Palo4nik для платформы MetaTrader 4.