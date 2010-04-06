Grebenka

Grebenka - помощник для разметки графика.

Функционал:
1. позволяет непрерывно рисовать линии ZigZag в ручном режиме, используя клики мышкой.
2. позволяет включать режим, при котором любая трендовая линия с которой в данный момент проводится манипуляция, выравнивается по горизонтали.

Горячие клавиши:
[Z] - включение/выключение режима рисования линий ZigZag вручную
[X] - включение/выключение режима горизонтальной трендовой линии
[C] - быстрая смена цвета линий ZigZag
[Del] - стандартная клавиша для удаления любых выделенных объектов

Рисовалка пригодиться тем, кто использует в своей торговле понятие “структура рынка”. Для стратегий типа Захват Ликвидности, Smart Money Concepts (SMC), ТС “Алгоритм” и т.п.

Навеяно индикатором Palo4nik для платформы MetaTrader 4.
Video Grebenka
Produits recommandés
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicateurs
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicateurs
Développement de la version précédente de l'indicateur ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicateur standard ZigZag modifié avec ajout d'informations sur la longueur d'onde en points, niveaux et différentes logiques d'alertes Améliorations générales : Adaptation du code pour MetaTrader 5 Travail optimisé avec les objets graphiques Nouveautés : Niveaux horizontaux aux extrêmes Choix du type de niveaux : horizontal/rayons/segments Filtre de niveaux liquides (non percés par le prix) Tampon po
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
Indicateurs
L'indicateur montre des niveaux ronds sur le graphique. Ils sont également appelés niveaux psychologiques, niveaux de banque ou niveaux des principaux acteurs. À ces niveaux, il y a une véritable lutte entre les haussiers et les baissiers, une accumulation de nombreux ordres, ce qui entraîne une volatilité accrue. L'indicateur s'adapte automatiquement à tout instrument et à toute période. Si le niveau 80 est cassé puis testé, il faut acheter. Si le niveau 20 est cassé puis testé, vendre. L'obje
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
Indicateurs
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
Double Inside Bars
Juan Facundo Valdes
4.8 (5)
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur la stratégie proposée par la chaîne YouTube 'The Secret Mindset', sur la vidéo "A Reliable Scalping Strategy I Discovered After 1 Month of Price Action Trading" Une explication complète et détaillée de la stratégie et des conditions pour filtrer les signaux est exposée sur la vidéo.  * Le créateur de la chaîne YouTube n'est pas lié au développement de cet indicateur Les signaux doivent être combinés avec d'autres indicateurs et être filtrés par le jugement de chaque t
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicateurs
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Alert Waves for mt5
Zhi Xian Hou
4.5 (2)
Indicateurs
Indicator introduction: The indicator draws wave lines and histograms, It has small price lag, and the signal will not drift. The indicator can send emails, alerts and notifications to you when previous k line has an up arrow and it is under the histogram sections or it has a down arrow. you can choose whether or not to send the two kind of alerts, the alerts repetition times can also be changed. If the indicator appears red and green histograms, this is a buy zone. It can be used to analyze mar
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicateurs
Détecteur de Motif ABCD RSI : Stratégie Technique 1. Fonctionnement de l'Indicateur Combine le RSI classique avec la détection automatique de motifs harmoniques ABCD . Composants Clés RSI standard (période ajustable) Marqueurs de sommets et creux (flèches) Motifs ABCD (lignes vertes/rouges) Filtres de surachat (70) et survente (30) 2. Configuration sur MT5 period = 14 ; // Période RSI size = 4 ; // Taille maximale du motif OverBought = 70 ; // Niveau de surachat OverSold = 30 ; // Niveau de surv
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicateurs
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indicateurs
Are you tired of plotting Fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays Fibo retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually edit t
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Forex17 Bollinger Channel
Robinson Alves Lemos
Indicateurs
Cet indicateur affiche uniquement les bandes supérieure et inférieure d’un canal de volatilité de type Bollinger, sans tracer la moyenne mobile centrale. Son objectif principal est de fournir une enveloppe de volatilité propre et flexible, permettant aux traders de se concentrer sur le comportement du prix par rapport aux limites du canal, tout en conservant un contrôle total sur l’esthétique et la composition du graphique. Contrairement aux bandes de Bollinger traditionnelles, où la moyenne mob
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicateurs
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Trend Duration Forecast It utilizes a Hull Moving Average (HMA) to detect trend direction and statistically forecasts the probable duration of the current move based on historical market behavior. Key Features Smooth Trend Detection:   Uses the Hull Moving Average (HMA) to filter noise while minimizing lag, providing clean Bullish/Bearish signals. Real-Time Duration Counter:   Displays a dynamic label at the start of the current trend showing the   "Real Length"   (number of bars the trend has b
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Indicateurs
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicateurs
Daily Support and Resistance Levels est un indicateur professionnel qui calcule et affiche automatiquement les niveaux clés de prix pour le trading intraday selon la méthode classique des Points Pivots. Fonctionnalités clés : Calcul automatique du Point Pivot (PP) 3 niveaux de résistance (R1, R2, R3) 3 niveaux de support (S1, S2, S3) Affichage du plus haut/bas de la veille Panneau d’information en temps réel Indicateur de biais du marché (Haussier/Baissier) Distance aux niveaux les plus proches
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indicateurs
This indicator marks the 50% mark of each candle. It will help you make profitable scalping trades. If the next candle opens above the 50% mark of the previous candle, you should open a BUY position, and if the next candle opens below the 50% mark of the previous candle, you should open a SELL position. This strategy is very profitable. To make the most of it, keep an eye on the candle contexts on the left. Good luck!
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Neural-Link Pattern Scanner: Advanced Candlestick Recognition for MetaTrader 5 The Neural-Link Pattern Scanner is a professional-grade technical analysis tool designed for the MetaTrader 5 platform. It automates the detection of high-probability candlestick patterns, providing real-time visual labels directly on the trading interface. By filtering for specific mathematical price structures, this indicator helps traders identify potential reversals and trend continuations with precision. Core Fun
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indicateurs
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicateurs
OmniSignal Navigator – Scalping intelligent aux niveaux clés Tradez comme un professionnel avec cet indicateur quotidien/hebdomadaire High-Low-Close, conçu pour le scalping et le trading de cassures de précision. Pourquoi ça marche ? Idéal pour le scalping : cible les zones clés (PDH/PDL/PDC et PWH/PWL/PWC) sur les unités de temps M2, M3, M5 et M15. (Unités de temps courtes = plus de signaux, unités de temps longues = moins de signaux) Aucune analyse graphique nécessaire : attendez s
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicateurs
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
MTF Dual Linear Regression Channel
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicateurs
This indicator plots two linear regression channels on the chart for any currency pair or financial instrument, supporting the use of two different timeframes. The first channel uses a shorter period to identify local trends. The second channel uses a longer period to identify overall trends. Each channel displays a main regression line and two lines representing the deviation range. Users can adjust the period of each channel and select the desired timeframe. The indicator helps monitor price m
FREE
Dynamic Linear Regression
Abraao Moreira
5 (4)
Indicateurs
Este indicador traça uma reta baseada em regressão linear, esta reta é dinâmica e é atualizada a cada tick. O cálculo de regressão linear é feito considerando o número de candles definido pelo tamanho da janela fornecida pelo usuário. São traçadas duas linhas, uma superior e uma inferior, para guiar a estratégia do usuário, a distância dessas linhas para a linha central deve ser configurada. É possível definir os estilos, cores e espessuras de cada uma das linhas.  Esse indicador foi inicialmen
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicateurs
Amiguinho's Bar Counter is a price action indicator to display the bar count (candles) with some interesting options. About the "Period of analysis" parameter: if the current timeframe is in minutes, then the analysis period will be considered in days; if the current timeframe is in days, then the analysis period will be considered in months; or  if the period of analysis will be considered in years.
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicateurs
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicateurs
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT et le support EA   Téléchargement direct — Cliquez ici [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment est un outil MT5 spécialisé conçu pour les traders appliquant la théorie des vagues d’Elliott dans le cadre des techniques de Trading Chaos. Il identifie les divergences cachées et régulières du prix, synchronisées avec l’environnement de marché chaotique décrit par Bill Williams. Caractéristiques clés Divergence alignée sur les vagues d’Elliott
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicateurs
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicateurs
SuperScalp Pro – Système d’indicateur de scalping avancé multi-filtres SuperScalp Pro est un système d’indicateur de scalping avancé qui combine le Supertrend classique avec plusieurs filtres de confirmation intelligents. L’indicateur fonctionne efficacement sur toutes les unités de temps de M1 à H4 et est particulièrement adapté à XAUUSD, BTCUSD et aux principales paires Forex. Il peut être utilisé comme système autonome ou intégré de manière flexible dans des stratégies de trading existantes.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Il fonctionne mieux sur des unités de temps inférieures, comme 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les mouvements d
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier les points d'entrée et à gérer les risques de manière efficace. L'indicateur fournit un ensemble d'outils d'analyse complet comprenant un système de détection de signaux, une gestion automatique Entry/SL/TP, une analyse de volume et des statistiques de performance en temps réel. Guide d'utilisation pour comprendre le système   |   Guide d'utilisation pour d'autres langues FONCT
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicateurs
Présentation de l'indicateur astronomique pour   MT4 / MT5 : Votre compagnon de trading céleste ultime Êtes-vous prêt à élever votre expérience de trading à des hauteurs célestes ? Ne cherchez pas plus loin que notre indicateur astronomique révolutionnaire pour MT4. Cet outil innovant transcende les indicateurs de trading traditionnels en exploitant des algorithmes complexes pour vous fournir des aperçus astronomiques inégalés et des calculs de précision. Un univers d'informations à portée de ma
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicateurs
Disponible pour   MT4   et   MT5 . Rejoignez le canal Market Structure Patterns pour télécharger des documents d'étude et/ou des informations supplémentaires. Articles connexes : Market Structure Patterns - Introduction Obtenez-le maintenant avec 50 % de réduction | Prix précédent 90 $ | Offre valable jusqu’au 31 décembre | Une mise à jour majeure arrive bientôt et le prix d’origine sera ajusté. Market Structure Patterns   est un indicateur basé sur les   Smart Money Concepts   qui affiche le
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis