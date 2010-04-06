News Radar Pro

News Radar Pro verwandelt den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 in ein Live-Tool für den Handel auf dem Chart. Sehen Sie anstehende makroökonomische Ereignisse direkt auf Ihrem Chart mit Impact-Filterung, Countdown-Timern und intelligenten Warnungen, alles in der von Ihnen gewählten Zeitzone. Es sind keine externen Websites, APIs oder Feeds erforderlich.

Wie es funktioniert

  • Integration des Wirtschaftskalenders: Greifen Sie direkt in Ihrem Chart auf die globale Ereignisdatenbank von MT5 zu.

  • Ereignis-Filterung: Zeigen Sie Ereignisse nach Auswirkungsgrad (Hoch, Mittel, Niedrig), Währung oder wichtigen Veröffentlichungen wie NFP, CPI, FOMC, Zinsentscheidungen und mehr.

  • Echtzeit-Benachrichtigungen: Popup-, Ton- oder Push-Benachrichtigungen 1-120 Minuten vor Ereignissen, mit intelligenter Duplikatvermeidung.

  • Visuelle Anzeige: Übersichtliches, professionelles Dashboard mit farbcodierten Ereignismarkern und Countdown-Timern.

Wichtigste Vorteile

  • Verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten, die den Markt bewegen.

  • Planen Sie Trades rund um einschneidende Ereignisse oder vermeiden Sie bei Bedarf Volatilität.

  • Verstehen Sie den Marktkontext auf einen Blick, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Stress.

  • Perfekt für Daytrader, Swingtrader und alle, die einen besseren Überblick über den Markt benötigen.

Anpassung & Einrichtung

  • Filtern Sie nach Auswirkung, Währung oder wichtigen Veröffentlichungen.

  • Passen Sie Alarme, Zeitzone und Panel-Position an.

  • Leichtgewichtig und effizient - automatische Aktualisierung alle 5 Minuten.

Einschränkungen & Hinweise

  • Zeigt nur geplante Ereignisse an; die tatsächlichen Marktreaktionen können variieren.

  • Verlässt sich auf den MT5-Kalender-Feed; keine Daten von Dritten erforderlich.

News Radar Pro bietet Händlern eine unmittelbare Übersicht über globale Wirtschaftsereignisse und hilft Ihnen bei der Planung, der Reaktion und dem intelligenten Handel mit vollständigem Marktkontext.

