News Radar Pro
- Indicadores
- Musa Terrance Khosa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
News Radar Pro transforma el calendario económico integrado de MT5 en una herramienta de negociación en directo. Vea los próximos eventos macroeconómicos directamente en su gráfico con filtrado de impacto, temporizadores de cuenta atrás y alertas inteligentes, todo ello en la zona horaria que elija. Sin necesidad de sitios web externos, APIs o feeds.
Cómo funciona
-
Integración del Calendario Económico: Acceda a la base de datos de eventos globales de MT5 directamente en su gráfico.
-
Filtrado de Eventos: Muestra los eventos por nivel de impacto (Alto, Medio, Bajo), divisa, o principales publicaciones como NFP, IPC, FOMC, decisiones de tipos de interés y más.
-
Alertas en tiempo real: Notificaciones emergentes, sonoras o push entre 1 y 120 minutos antes de los eventos, con prevención inteligente de duplicados.
-
Visualización: Cuadro de mandos limpio y profesional con marcadores de eventos codificados por colores y temporizadores de cuenta atrás.
Principales ventajas
-
No se pierda nunca las principales noticias que mueven el mercado.
-
Planifique operaciones en torno a eventos de gran impacto o evite la volatilidad cuando sea necesario.
-
Comprenda el contexto del mercado de un vistazo, ahorrando tiempo y reduciendo el estrés.
-
Perfecto para operadores diarios, swing traders o cualquiera que necesite un mejor conocimiento del mercado.
Personalización y configuración
-
Filtre por impacto, divisa o principales publicaciones.
-
Ajuste las alertas, la zona horaria y la posición del panel.
-
Ligero y eficiente: se actualiza automáticamente cada 5 minutos.
Limitaciones y notas
-
Sólo muestra los eventos programados; las reacciones reales del mercado pueden variar.
-
Se basa en el calendario de MT5; no requiere datos de terceros.
News Radar Pro ofrece a los operadores un conocimiento inmediato de los acontecimientos económicos mundiales, ayudándole a planificar, reaccionar y operar de forma más inteligente con un contexto de mercado completo.