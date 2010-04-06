Bias Scanner Pro
- Indikatoren
- Musa Terrance Khosa
- Version: 1.0
Bias Scanner Pro ist ein professionelles Marktanalysetool, das klare Marktrichtungssignale mit Trendstärkebestätigung liefert. Der Indikator identifiziert bullische, bearische oder neutrale Tendenzen anhand von EMA-Crossovers in Kombination mit der ADX-Trendanalyse und liefert so einen präzisen Marktkontext in Echtzeit.
Wichtigste Merkmale
Bias-Erkennung
-
Klare Richtungssignale: Identifiziert bullische, bärische oder neutrale Markttendenzen
-
EMA-Crossover-Logik: Verwendet Fast und Slow EMA Crossovers (Standard 12/26 Perioden)
-
ADX-Trend-Filter: Misst die Trendstärke, um die Gültigkeit der Tendenz zu bestätigen
-
Multi-Timeframe-Analyse: Analysieren Sie jeden Zeitrahmen aus jedem Chart
Marktstatus-Analyse
-
Trending/Ranging/Choppy-Erkennung: ADX-basierte Marktzustands-Klassifizierung
-
Messung der Intensität: Echtzeit-Anzeige des ADX-Wertes für die Trendstärke
-
Intelligente Signal-Bestätigung: Kombiniert EMA-Bias mit ADX-Stärke für zuverlässige Signale
-
Aktualisierungen in Echtzeit: Live-Berechnungen bei jeder Preisänderung
Visuelles Dashboard
-
Professionelle Schnittstelle: Sauberes, nicht aufdringliches Panel in Ihrem Chart
-
Farbkodierte Signale:
-
Bullish Bias: Limonengrün
-
Bärische Tendenz: Rot
-
Neutrale Tendenz: Weiß
-
-
Farben der Marktbedingungen:
-
Tendenz: Grün
-
Abgekühlt: Orange
-
Schwankend: Weiß
-
-
Vollständiger Markt-Snapshot: Tendenz, Marktzustand und Intensität in einer Ansicht
Warnungssystem
-
Bias Change Alerts: Benachrichtigungen, wenn sich die Marktrichtung ändert
-
Push-Benachrichtigungen: Optionale mobile Benachrichtigungen
-
Benutzerdefinierte Töne: Unterstützung für benutzerdefinierte Alarmdateien
-
Intelligentes Timing: Benachrichtigungen nur bei Abschluss eines neuen Balkens (kein Spam)
Technische Spezifikationen
-
Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit bei jedem Tick
-
Panel-Positionierung: Fixiert auf Y=335 Pixel
-
Effiziente Leistung: Minimaler Ressourcenverbrauch
-
Automatische Bereinigung: Ordnungsgemäße Objektverwaltung beim Entfernen
Eingabe-Parameter
Einstellungen für die Bias-Erkennung
-
Schnelle EMA-Periode: 12 (einstellbar)
-
Langsame EMA-Periode: 26 (einstellbar)
-
Angewandter Preis: Schlusskurs (konfigurierbar)
Analyse-Zeitrahmen
-
Auswahl des Zeitrahmens: Jeder MT5-Zeitrahmen von M1 bis MN1
-
Integration des aktuellen Charts: Chart-Zeitrahmen verwenden oder außer Kraft setzen
ADX-Filter-Einstellungen
-
ADX Zeitraum: 14 (einstellbar)
-
Trending Level: 30.0 (ADX ≥ 30 = starker Trend)
-
Choppy Level: 15.0 (ADX ≤ 15 = Seitwärtsmarkt)
-
Scan-Intervall: 30 Sekunden (konfigurierbar)
Alert-Einstellungen
-
Alarme einschalten: Alarmsystem ein-/ausschalten
-
Push-Benachrichtigungen: Mobile Benachrichtigungen einschalten
-
Warnton: Unterstützung für benutzerdefinierte Sounddateien
Anzeige-Optionen
-
UI-Panel anzeigen: Sichtbarkeit des Dashboards ein- und ausschalten
-
Panel-Aktualisierungen: Automatische Echtzeit-Aktualisierung
Wie es funktioniert
Logik der Bias-Berechnung
-
EMA-Analyse:
-
Schneller EMA > Langsamer EMA = Bullische Tendenz
-
Schneller EMA < Langsamer EMA = Bearish Bias
-
Beide steigend/fallend = starke Bias-Bestätigung
-
-
ADX Marktzustand:
-
ADX ≥ 30.0 = Trending Market (starke Richtungsbewegung)
-
ADX ≤ 15.0 = abgehackter Markt (Seitwärtsbewegungen/Konsolidierung)
-
15,0 < ADX < 30,0 = Schwankender Markt (mäßige Richtung)
-
-
Kombiniertes Signal:
-
Bullish Bias + Trending ADX = Starker Kaufkontext
-
Bearish Bias + Trending ADX = Starker Verkaufskontext
-
Beliebige Tendenz + Choppy ADX = Vorsicht/Reduzierung der Positionsgröße
-
Real-Time Betrieb
-
Zeitrahmen-Flexibilität: Passt sich automatisch dem gewählten Analysezeitrahmen an
-
Handle-Verwaltung: Effiziente Zuweisung und Bereinigung von Indikator-Handles
-
Signalverfolgung: Überwacht Bias-Änderungen und Signalalter
-
Fehlerbehandlung: Robuste Fallback-Mechanismen für den Datenabruf
Signalauswertung:
-
Starkes Kauf-Setup: BULLISH Vorspannung + TRENDING Markt + ADX ≥ 30
-
Starkes Verkaufs-Setup: BÄRISCHE Tendenz + TRENDENder Markt + ADX ≥ 30
-
Schwaches/neutrales Setup: Beliebige Tendenz + CHOPPY/RANGING Markt
-
Vorsicht erforderlich: Jedes Signal + ADX ≤ 15 (unruhiger Markt)
Vorteile der Nutzung
Für Day Trader
-
Schnelle Intraday-Bias-Identifikation
-
Bestätigung der Trendstärke vor dem Einstieg
-
Vermeidung von unruhigen, unwahrscheinlichen Phasen
-
Klare visuelle Signale für eine schnelle Entscheidungsfindung
Für Swing Trader
-
Bestätigung von Verzerrungen auf höheren Zeitskalen
-
Analyse der Trendbeständigkeit
-
Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Trendstärke
-
Ausstiegszeitpunkt bei Erschöpfung des Trends
Für die Strategieentwicklung
-
Bias-Filter für bestehende Handelssysteme
-
Marktzustandserkennung für adaptive Strategien
-
Backtesting mit genauen Marktzustandsdaten
-
EA-Integration für automatische Bias-Erkennung
Für alle Trader
-
Vereinfachte Marktanalyse
-
Reduzierte Analyse-Lähmung
-
Klare Risikoeinschätzung (Trend vs. Choppy)
-
Zeiteffiziente Markteinschätzung
Leistung und Zuverlässigkeit
-
Nicht wiederholend: Verwendet nur abgeschlossene Balkendaten
-
Effizienter Speicher: Minimale Nutzung von Chart-Objekten
-
Stabiler Betrieb: Durchgängig korrekte Fehlerbehandlung
-
Konsistente Aktualisierungen: Zuverlässige Echtzeitleistung
Einrichtung und Konfiguration
Schneller Start:
-
Indikator an ein beliebiges Diagramm anhängen
-
UI-Panel erscheint automatisch
-
Standardeinstellungen funktionieren sofort
-
Optional: Anpassen von EMA-Perioden oder ADX-Stufen
Erweiterte Konfiguration:
-
Anpassen der EMA-Perioden für die Empfindlichkeitsabstimmung
-
Ändern Sie ADX-Levels für die persönliche Trenddefinition
-
Festlegen des bevorzugten Analysezeitrahmens
-
Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen
Handelsanwendungen
Als alleinstehendes Tool
-
Primäres System zur Erkennung von Verzerrungen
-
Erkennung von Marktbedingungen
-
Optimierung des Handelszeitpunkts
-
Verbesserung des Risikomanagements
Als Confluence-Filter
-
Bestätigen Sie bestehende Handelssignale
-
Unruhige Marktsignale herausfiltern
-
Stärkung des Einstiegsvertrauens
-
Verbessern der Gewinnrate durch Kenntnis der Marktlage
Als Hilfsmittel für das Risikomanagement
-
Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Trendstärke
-
Vermeidung von Trades in unruhigen Phasen
-
Ausstiegszeitpunkt bei Trendschwäche
-
Marktkontext für den Nachrichtenhandel
Anmerkungen
-
Der Indikator verwendet abgeschlossene Bar-Daten für genaue, nicht nachmalende Signale
-
Die ADX-Werte werden alle 30 Sekunden neu berechnet, um die Leistung zu verbessern.
-
Das Panel wird in Echtzeit mit jedem Preis-Tick aktualisiert
-
Alle Chart-Objekte werden ordnungsgemäß verwaltet und bei Abtrennung des Indikators entfernt
-
Arbeitet unabhängig von anderen Indikatoren auf dem Chart
Bias Scanner Pro bietet eine professionelle Erkennung von Marktverzerrungen in einem sauberen, effizienten Paket. Durch die Kombination der bewährten EMA-Crossover-Logik mit der ADX-Trendstärkeanalyse erhalten Händler klare, umsetzbare Marktrichtungssignale, die durch quantitative Trendstärkemessungen unterstützt werden.