Bias Scanner Pro ist ein professionelles Marktanalysetool, das klare Marktrichtungssignale mit Trendstärkebestätigung liefert. Der Indikator identifiziert bullische, bearische oder neutrale Tendenzen anhand von EMA-Crossovers in Kombination mit der ADX-Trendanalyse und liefert so einen präzisen Marktkontext in Echtzeit.

Wichtigste Merkmale

Bias-Erkennung

  • Klare Richtungssignale: Identifiziert bullische, bärische oder neutrale Markttendenzen

  • EMA-Crossover-Logik: Verwendet Fast und Slow EMA Crossovers (Standard 12/26 Perioden)

  • ADX-Trend-Filter: Misst die Trendstärke, um die Gültigkeit der Tendenz zu bestätigen

  • Multi-Timeframe-Analyse: Analysieren Sie jeden Zeitrahmen aus jedem Chart

Marktstatus-Analyse

  • Trending/Ranging/Choppy-Erkennung: ADX-basierte Marktzustands-Klassifizierung

  • Messung der Intensität: Echtzeit-Anzeige des ADX-Wertes für die Trendstärke

  • Intelligente Signal-Bestätigung: Kombiniert EMA-Bias mit ADX-Stärke für zuverlässige Signale

  • Aktualisierungen in Echtzeit: Live-Berechnungen bei jeder Preisänderung

Visuelles Dashboard

  • Professionelle Schnittstelle: Sauberes, nicht aufdringliches Panel in Ihrem Chart

  • Farbkodierte Signale:

    • Bullish Bias: Limonengrün

    • Bärische Tendenz: Rot

    • Neutrale Tendenz: Weiß

  • Farben der Marktbedingungen:

    • Tendenz: Grün

    • Abgekühlt: Orange

    • Schwankend: Weiß

  • Vollständiger Markt-Snapshot: Tendenz, Marktzustand und Intensität in einer Ansicht

Warnungssystem

  • Bias Change Alerts: Benachrichtigungen, wenn sich die Marktrichtung ändert

  • Push-Benachrichtigungen: Optionale mobile Benachrichtigungen

  • Benutzerdefinierte Töne: Unterstützung für benutzerdefinierte Alarmdateien

  • Intelligentes Timing: Benachrichtigungen nur bei Abschluss eines neuen Balkens (kein Spam)

Technische Spezifikationen

  • Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit bei jedem Tick

  • Panel-Positionierung: Fixiert auf Y=335 Pixel

  • Effiziente Leistung: Minimaler Ressourcenverbrauch

  • Automatische Bereinigung: Ordnungsgemäße Objektverwaltung beim Entfernen

Eingabe-Parameter

Einstellungen für die Bias-Erkennung

  • Schnelle EMA-Periode: 12 (einstellbar)

  • Langsame EMA-Periode: 26 (einstellbar)

  • Angewandter Preis: Schlusskurs (konfigurierbar)

Analyse-Zeitrahmen

  • Auswahl des Zeitrahmens: Jeder MT5-Zeitrahmen von M1 bis MN1

  • Integration des aktuellen Charts: Chart-Zeitrahmen verwenden oder außer Kraft setzen

ADX-Filter-Einstellungen

  • ADX Zeitraum: 14 (einstellbar)

  • Trending Level: 30.0 (ADX ≥ 30 = starker Trend)

  • Choppy Level: 15.0 (ADX ≤ 15 = Seitwärtsmarkt)

  • Scan-Intervall: 30 Sekunden (konfigurierbar)

Alert-Einstellungen

  • Alarme einschalten: Alarmsystem ein-/ausschalten

  • Push-Benachrichtigungen: Mobile Benachrichtigungen einschalten

  • Warnton: Unterstützung für benutzerdefinierte Sounddateien

Anzeige-Optionen

  • UI-Panel anzeigen: Sichtbarkeit des Dashboards ein- und ausschalten

  • Panel-Aktualisierungen: Automatische Echtzeit-Aktualisierung

Wie es funktioniert

Logik der Bias-Berechnung

  1. EMA-Analyse:

    • Schneller EMA > Langsamer EMA = Bullische Tendenz

    • Schneller EMA < Langsamer EMA = Bearish Bias

    • Beide steigend/fallend = starke Bias-Bestätigung

  2. ADX Marktzustand:

    • ADX ≥ 30.0 = Trending Market (starke Richtungsbewegung)

    • ADX ≤ 15.0 = abgehackter Markt (Seitwärtsbewegungen/Konsolidierung)

    • 15,0 < ADX < 30,0 = Schwankender Markt (mäßige Richtung)

  3. Kombiniertes Signal:

    • Bullish Bias + Trending ADX = Starker Kaufkontext

    • Bearish Bias + Trending ADX = Starker Verkaufskontext

    • Beliebige Tendenz + Choppy ADX = Vorsicht/Reduzierung der Positionsgröße

Real-Time Betrieb

  • Zeitrahmen-Flexibilität: Passt sich automatisch dem gewählten Analysezeitrahmen an

  • Handle-Verwaltung: Effiziente Zuweisung und Bereinigung von Indikator-Handles

  • Signalverfolgung: Überwacht Bias-Änderungen und Signalalter

  • Fehlerbehandlung: Robuste Fallback-Mechanismen für den Datenabruf

Signalauswertung:

  • Starkes Kauf-Setup: BULLISH Vorspannung + TRENDING Markt + ADX ≥ 30

  • Starkes Verkaufs-Setup: BÄRISCHE Tendenz + TRENDENder Markt + ADX ≥ 30

  • Schwaches/neutrales Setup: Beliebige Tendenz + CHOPPY/RANGING Markt

  • Vorsicht erforderlich: Jedes Signal + ADX ≤ 15 (unruhiger Markt)

Vorteile der Nutzung

Für Day Trader

  • Schnelle Intraday-Bias-Identifikation

  • Bestätigung der Trendstärke vor dem Einstieg

  • Vermeidung von unruhigen, unwahrscheinlichen Phasen

  • Klare visuelle Signale für eine schnelle Entscheidungsfindung

Für Swing Trader

  • Bestätigung von Verzerrungen auf höheren Zeitskalen

  • Analyse der Trendbeständigkeit

  • Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Trendstärke

  • Ausstiegszeitpunkt bei Erschöpfung des Trends

Für die Strategieentwicklung

  • Bias-Filter für bestehende Handelssysteme

  • Marktzustandserkennung für adaptive Strategien

  • Backtesting mit genauen Marktzustandsdaten

  • EA-Integration für automatische Bias-Erkennung

Für alle Trader

  • Vereinfachte Marktanalyse

  • Reduzierte Analyse-Lähmung

  • Klare Risikoeinschätzung (Trend vs. Choppy)

  • Zeiteffiziente Markteinschätzung

Leistung und Zuverlässigkeit

  • Nicht wiederholend: Verwendet nur abgeschlossene Balkendaten

  • Effizienter Speicher: Minimale Nutzung von Chart-Objekten

  • Stabiler Betrieb: Durchgängig korrekte Fehlerbehandlung

  • Konsistente Aktualisierungen: Zuverlässige Echtzeitleistung

Einrichtung und Konfiguration

Schneller Start:

  1. Indikator an ein beliebiges Diagramm anhängen

  2. UI-Panel erscheint automatisch

  3. Standardeinstellungen funktionieren sofort

  4. Optional: Anpassen von EMA-Perioden oder ADX-Stufen

Erweiterte Konfiguration:

  • Anpassen der EMA-Perioden für die Empfindlichkeitsabstimmung

  • Ändern Sie ADX-Levels für die persönliche Trenddefinition

  • Festlegen des bevorzugten Analysezeitrahmens

  • Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen

Handelsanwendungen

Als alleinstehendes Tool

  • Primäres System zur Erkennung von Verzerrungen

  • Erkennung von Marktbedingungen

  • Optimierung des Handelszeitpunkts

  • Verbesserung des Risikomanagements

Als Confluence-Filter

  • Bestätigen Sie bestehende Handelssignale

  • Unruhige Marktsignale herausfiltern

  • Stärkung des Einstiegsvertrauens

  • Verbessern der Gewinnrate durch Kenntnis der Marktlage

Als Hilfsmittel für das Risikomanagement

  • Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Trendstärke

  • Vermeidung von Trades in unruhigen Phasen

  • Ausstiegszeitpunkt bei Trendschwäche

  • Marktkontext für den Nachrichtenhandel

Anmerkungen

  • Der Indikator verwendet abgeschlossene Bar-Daten für genaue, nicht nachmalende Signale

  • Die ADX-Werte werden alle 30 Sekunden neu berechnet, um die Leistung zu verbessern.

  • Das Panel wird in Echtzeit mit jedem Preis-Tick aktualisiert

  • Alle Chart-Objekte werden ordnungsgemäß verwaltet und bei Abtrennung des Indikators entfernt

  • Arbeitet unabhängig von anderen Indikatoren auf dem Chart

Bias Scanner Pro bietet eine professionelle Erkennung von Marktverzerrungen in einem sauberen, effizienten Paket. Durch die Kombination der bewährten EMA-Crossover-Logik mit der ADX-Trendstärkeanalyse erhalten Händler klare, umsetzbare Marktrichtungssignale, die durch quantitative Trendstärkemessungen unterstützt werden.


