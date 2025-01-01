Gold Apex EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Es ist mit einem starken Fokus auf Risikokontrolle, statistischen Vorteil und langfristige Konsistenz, anstatt aggressive Glücksspiel-Techniken entwickelt.

Dieser Expert Advisor ist so aufgebaut, dass er sich an reale Marktbedingungen anpasst, indem er eine volatilitätsbewusste Logik, Trendvalidierung und ein dynamisches Geldmanagement einsetzt.

Gold Apex EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Mittelwertbildungsstrategien.

🔹 Hauptmerkmale

Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt

Adaptive Marktlogik basierend auf Trend- und Volatilitätsverhalten

Dynamisches Risikomanagement (prozentuale Positionsgrößenbestimmung)

ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Anpassung

Marktfilter (Volatilität, Spread, Trendstärke)

Eingebauter Schutz für bessere Drawdown-Kontrolle

Stabile Handelsfrequenz (vermeidet Overtrading)

Geeignet sowohl für kleine als auch für wachsende Konten

Funktioniert auf MT5 mit Real- und Demokonten

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Mittelwertbildung bei Verlustpositionen

📊 Strategie-Backtest (Transparenzbericht)

Alle nachfolgenden Ergebnisse basieren auf einem echten Tick-Backtest mit 99% Modellierungsqualität.

Test-Konfiguration:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Zeitraum: 2025.01.01 - 2026.01.02

Ersteinlage: 10.000 USD

Risiko pro Handel: 0,25%

Modellierungsqualität: 99%

Makler: Exness Technologies GmbH

Hebelwirkung: 1:100

Zusammenfassung der Performance:

Nettogewinn: +15.061 USD

Gewinn-Faktor: 1,74

Gewinnrate: 71.5%

Maximaler Kapitalabzug: 9.52%

Sharpe-Verhältnis: 8,00

Gesamte Trades: 200

Erholungsfaktor: 6,80

Diese Ergebnisse zeigen, dass es sich um eine statistisch profitable Strategie mit kontrolliertem Risiko und stabilem Verhalten handelt und nicht um ein überoptimiertes oder überangepasstes System.

📈 Was macht Gold Apex EA anders?

Die meisten EAs scheitern, weil sie sich auf gefährliche Techniken wie Martingale oder Grid-Systeme verlassen.

Gold Apex EA wurde mit einer anderen Philosophie entwickelt:

✔ Fokus auf statistischen Vorteil, nicht auf Glücksspiel

✔ Schwerpunkt auf Kapitalerhalt

✔ Anpassungsfähiges Verhalten an die Marktvolatilität

✔ Entwickelt für langfristige Beständigkeit

✔ Funktioniert effizient auf kleinen und größeren Konten

✔ Realistische Handelsfrequenz (Qualität vor Quantität)

Dies macht ihn für Händler geeignet, die eher Wert auf Stabilität und Disziplin als auf unrealistische Versprechen legen.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Risiko pro Handel: 0,25% - 1%

Makler: ECN / Niedriger Spread bevorzugt

VPS empfohlen für beste Ausführung

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

Gold Apex EA ist ein professionelles Tool zur Unterstützung eines disziplinierten Handels mit strukturiertem Risikomanagement.