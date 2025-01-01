Gold Apex EA

Gold Apex EA - Asesor Experto Adaptativo XAUUSD

Gold Apex EA es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
Está diseñado con un fuerte enfoque en el control de riesgos, ventaja estadística, y la consistencia a largo plazo, en lugar de técnicas de juego agresivo.

Este Asesor Experto está construido para adaptarse a las condiciones reales del mercado utilizando la volatilidad consciente de la lógica, la tendencia de validación, y la gestión dinámica del dinero.

Gold Apex EA no utiliza martingala, rejilla, o estrategias de promediación.

Características principales

  • Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)

  • Lógica de mercado adaptativa basada en el comportamiento de la tendencia y la volatilidad

  • Gestión dinámica del riesgo (dimensionamiento de la posición basado en porcentajes)

  • Adaptación de Stop Loss y Take Profit basada en ATR

  • Filtros de mercado (volatilidad, diferencial, fuerza de la tendencia)

  • Protección integrada para un mejor control del drawdown

  • Frecuencia de negociación estable (evita el exceso de negociación)

  • Adecuado tanto para cuentas pequeñas como para cuentas en crecimiento

  • Funciona en MT5 con cuentas reales y demo

  • Sin martingala

  • Sin rejilla

  • No promedia posiciones perdedoras

📊 Backtest de la estrategia (Informe de transparencia)

Todos los resultados a continuación se basan en un backtest de tick real con una calidad de modelado del 99%.

Configuración de la prueba:

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • Periodo: 2025.01.01 - 2026.01.02

  • Depósito inicial: 10.000 USD

  • Riesgo por operación: 0.25%

  • Calidad de los modelos: 99

  • Broker: Exness Technologies Ltd

  • Apalancamiento: 1:100

Resumen de rendimiento:

  • Beneficio neto: +15.061 USD

  • Factor de ganancia: 1,74

  • Porcentaje de victorias: 71.5%

  • Reducción máxima del capital: 9.52%

  • Ratio de Sharpe: 8,00

  • Total de operaciones: 200

  • Factor de recuperación: 6,80

Estos resultados demuestran una estrategia estadísticamente rentable con riesgo controlado y comportamiento estable, no un sistema sobreoptimizado o sobreajustado.

📈 ¿Qué hace diferente a Gold Apex EA?

La mayoría de los EAs fallan porque se basan en técnicas peligrosas como la martingala o los sistemas de rejilla.
Gold Apex EA fue construido con una filosofía diferente:

✔ Enfoque en la ventaja estadística, no en el juego
✔ Énfasis en la preservación del capital
✔ Comportamiento adaptable a la volatilidad del mercado
✔ Diseñado para la consistencia a largo plazo
✔ Funciona eficientemente tanto en cuentas pequeñas como grandes
✔ Frecuencia de comercio realista (calidad sobre cantidad).

Esto hace que sea adecuado para los comerciantes que valoran la estabilidad y la disciplina en lugar de promesas poco realistas.

⚙️ Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • Riesgo por operación: 0,25% - 1%

  • Broker: ECN / Preferible spread bajo

  • VPS recomendado para la mejor ejecución

⚠️ Aviso importante

Operar implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de utilizar fondos reales.

Gold Apex EA es una herramienta profesional diseñada para apoyar el trading disciplinado con una gestión estructurada del riesgo.


